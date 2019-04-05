Elazığ'da Kameraya Yansıyan Deprem Anı

Elazığ'da alana gelen ve bir kaç köyde bazı konutlarda zarar oluşturan Deprem bir kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde demir parçasının düşmesi ve lambaların sallanmasıyla panikleyenler yer aldı.

Elazığ'a 25 km uzaklıktaki Sivrice ilçesine bağlı Kavaklı köyü merkezli saat 20.31'de yerin 9.4 kilometre derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrası şehir genelinde panik yaşanırken, ilçeye bağlı köylerdeki bazı konutlarda zarar oluştu.

10 Artcı Deprem Daha Meydana Geldi

Elazığ'da alana gelen 5.2 şiddetindeki Deprem sonrası 1,5 saat içerisinde 10 arkasıcı sarsıntı yaşandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre arkasıcı 10 Depremden ikisi 3.3 ile 3.0 olarak ölçüldü.Diğer arkasıcı sarsıntılar ise 1.1 işe 2.5 arasında kaydolundu.

Deprem Malatya,Diyarbakır, Tunceli,Bingöl, Adıyaman,Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta da sezildiği bilindi.

Merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kafede kısa süreli fobi dolu anlar kameralara yansıdı. Bazı yurttaşlar Deprem anında sakinliğine gözetirken kimisi de panik içinde kafeyi terk etti.

İlk kere Deprem yaşadığını ve çok korktuğunu ifade eden kafe çalışanlarından Ramazan Bülbül, " Deprem anında kasada oturuyordum. Çok büyük bir Deprem bekliyordum. Sarsıntılardan öyle gösteriyordu. Bir de alıcıların telaşı ile fobi içerisindeydik. Fakat Deprem geçtikten sonra fazla büyük bir şeyin içinde olmadığımızı anladık. Yanımdaki demir fobilik düştükten sonra ve alıcıların da sesleri ile daha fazla korktum. Parasal ve manevi bir kaybımız olmasa da ilk Deprem fobimiz oldu"diye konuştu.

(Rıdvan Yeşilırmak/İHA)