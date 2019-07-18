Emirates, Türkiye’deki Kabin Memurlarını Arıyor

Emirates Havayolu, sürekli büyüyen filosu ve genişleyen uçuş ağına paralel olarak kabin ekibi işe alımlarını da hızlandırıyor. Emirates’in kabin memuru ekibine Türkiye’den başvuran adaylar için 29 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00’da Radisson Blue Hotel İstanbul’da* görüşme günü düzenleyecek.

Kabin memuru görüşme günü, ilgilenen kişilere, işe alma süreci hakkında daha fazla bilgi sunarken, Emirates kabin memuru olmanın faydaları hakkında Emirates personeli ile birebir görüşmek ve Dubai’de yaşamak ve çalışmanın nasıl olduğunu öğrenmek adına büyük bir fırsat sunuyor.

Emirates Kabin Memuru Olmak için;

Bir Emirates kabin memuru olarak, adaylar, dünyanın önde gelen kültür ve ticaret merkezlerinden birisi olan Dubai’de yaşarken, aşağıdaki gereksinimlere sahip olması gerekiyor:

En az 21 yaşında olmak

Ayak uçlarında dururken 212 cm’lik kol erişimi

Minimum 160 cm boy

Lise mezunu olmak

İngilizce’de akıcılık (yazılı ve sözlü)

Üniforma dışından görünür dövme olmaması

Sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksi (BMI)

Ayda 2.660 dolardan başlayan maaş

Sefer sırasındaki yemek, otel konaklama ve havaalanına gidiş ve dönüş şirket tarafından sağlanmaktadır.

Dubai’deki eviniz ve havaalanı arası transfer.

Dubai’nin merkezinde, şirket tarafından sağlanan konaklama**.

Üniforma şirket tarafından ücretsiz olarak verilir.

30 iş günü yıllık izin hakkı. Ülkenize dönmek için bir yıllık ücretsiz yıllık izin bileti.***

Emirates’te Kabin Memuru Olmak;

Emirates Kabin Memuru olarak görev yapanlar aşağıdaki imkanlardan yararlanabilecekler:

Emirates’te kariyer yapmak isteyenler için ayrıntılı bilgi: https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/

*Radisson Blu Hotel Istanbul, Sisli; 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. N:2 Sisli, Istanbul

**(TV, internet ve telefon faturaları dahil değildir).Konaklama, iki ya da üç yatak odalı bir daireyi paylaşma şeklinde gerçekleşiyor ve her birey kendi yatak odasına sahip olacak şekilde düzenlenen evlerde ancak mutfak ve yaşam alanı paylaşılıyor.

***Bilet, 3 yıllık hizmetten sonra herhangi bir EK varış yeri ile değiştirilebilir.