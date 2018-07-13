ELEŞTİRİNİN KARANAVACILARI

Mevlüt Mürsel Uzun

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yemin içmesi ve hükümetin kurulmasından sonra hemen eleşterinin karanavacı ekibi algı yaratmak için harekete geçti. Neymiş efendim Cumhurbaşkanının sarayda düzenlediği merasim töreni Osmanlı dönemlerini hatırlatıyormuş. Neymiş efendim Hazine ve Maliye Bakanlığına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı neden getirilmiş. Daha başka ekleyeceklerim de var ya ben sadece bu ikisine değindim. Bilhassa bazı gazeteler de köşe yazarlığı yapan çağ dışı kalmış CHP görüşünde ki patinaj yapan yazarlar eski alışkanlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bu eleştiri tayfasının ele aldığı bir tek olumlu yenilik konusu yoktur. İşleri güçleri yatıp kalkıp AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmek üzerine fikir üretiyorlar. Ben bu tip modeli düşük yazarları gramofonun kırık taş plağına benzetiyorum. AK Parti ve Cumhurbaşkanı bu ülkeyi nerelerden alıp, nerelere getirdiğini acaba bilmeyenmi var. İşte bunların ki laf ola beri gele misalinde olduğu gibi kısır döngü içinde ele alacak başka yenilikçi bir fikirleri olmadığı için ikide bir hükümeti ve Cumhurbaşkanını hedef alarak veryansın ediyorlar. Bu tip çevrelerin gözleri bağlı kulakları sağır. Oysa ülkenin gelişmesinde ve kalkınmasında 16 yıldan beri damgasını vuran AK Parti iktidarını takdir etmemek hiç mümkünmüdür? Bugün Türkiye’nin hangi bölgesine giderseniz gidiniz hepsinde de büyük değişim ve ilerleme olduğunu görüyorsunuz. Bilhassa şehirlerimiz Avrupa kentlerini kıskandıracak şekilde bir gelişme içindedir. Türk mühendis ve işçilerinin emeğiyle yapılmış olan Marmaray, Metro, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri ile Hızlı Tren, Tüneller ve Barajlar daha başka hangi birini sayıyım…Geçmiş iktidarlar döneminde 70 sente muhtaç olduğumuzu, benzini karneyle aldığımızı, sana yağı ve tüp kuyruğuna girdiğimizi, başbakanın başına yazar kasanın fırlatıldığını hatırlayınca nerelerden nerelere geldiğimizi şöyle bir düşünün. Saydığım bu hizmet eserleri öyle ki çok kısa zamanda yapılarak halkın hizmetine sunulmuş olması ayrı bir başarı öyküsüdür. Bu gibi büyük hizmet eserlerini yapmaya devam etmek için yeni yönetim sistemiyle iş başına gelmiş olan hükümet inanıyorum ki var gücüyle çalışacaktır. Yılda 159 milyon yolcu kapasitesine sahip Avrupa’nın en büyük Havalimanımız Ekim ayında hizmete giriyor. İstanbul boğazında deniz trafiğini hafifletecek olan Kanalistanbıl ile Arnavutköy’de yeni kurulacak olan 500 bin nüfuslu örnek şehir projesine yarın başlandığında Türkiye’nin çehresi daha da değişecektir. Bugün Türkiye dünya da hızlı gelişme göstere 5 ülkeden biri olması gurur vericidir.

AK Parti’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sırf iş olsun diye diline dolayan eleşterici karavanacılar yeni hükümetin 2023 ve 2050 hedefleri için calışacaklarını ne yazık ki görmezlikten geliyorlar. Siyasi geçmişimiz de iktidar olmuş hiçbir parti AK Parti gibi böyle bir hedef tayininde bulunmamıştır. Büyük Türk Milleti’nin büyük bir çoğunluğu bu gün illa de AK Parti iktidarda kalsın diyorsa işte bunun tek sebebi hizmet partisi olmasındandır…