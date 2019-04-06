Elimi Bırakma 35. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Merakla Beklenen Yeni Bölümde Neler Olacak?

TRT1’in sevilen yapımlarından biri olan Elimi Bırakma dizisi, yayın hayatına başladığı günden itibaren beğeniyle takip ediliyor. Hayranlarını her hafta Pazar günleri ekran başına kilitleyen Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenilen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 7 Nisan Pazar günü TRT1 ekranlarından izleyicilerle buluşacak olan Elimi Bırakma 35. bölümde neler yaşanacak?

Aile draması olarak kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaşan Elimi Bırakma dizisinin yayınlanan fragmanında; Cenk kendisi için çok önemli olan bir iş anlaşmasını imzalamak üzeredir. Sumru’nun restoranda çıkardığı ses getiren olayın video görüntüleri internette yayınlanır.

Bunun üzerine Cenk, görüntüleri internete sızdıranın kim olduğunu öğrenmek ister. Merakla beklenen Elimi Bırakma dizisi 35. bölümüyle 7 Nisan Pazar akşamı saat 20:00’de TRT1 ekranlarında hayranlarıyla buluşacak.

Yeni Bölümde Neler Yaşanacak?

Her hafta büyük bir ilgiyle takip edilen TRT1’in sevilen dizisi Elimi Bırakma, bu haftada da hayranlarını ekran başına kilitleyecek. Merakla beklenen yeni bölümde, Sumru’nun görüntülerini internet ortamına sızdıranın kim olduğunu araştıran Cenk, video görüntülerini paylaşanın restorandan biri olduğu konusundaki şüphelerini artırır.

Bunun yanında işe geri dönmenin heyecanını yaşayan Azmi, bu konuda kendisini işe geri aldıranın Sumru olduğunu öğrenir. Sumru’ya bu hareketinin nedenini sormak için onun yanına gider. Hiç beklemediği bir cevapla karşılaşan Azmi, Sumru’nun bu hareketinden sonra şaşkınlığını gizleyemez. Sumru’nun verdiği cevap Azmi ve Sumru arasındaki ilişkiyi bambaşka bir boyuta taşıyacaktır.

Azra’nın babasının katilinin kim olduğunu bilen gizemli adam, bir yandan da Azra’yı tehdit etmeye devam etmektedir. Bu olayı gizli tutması için gizemli adamdan baskı gören Azra, adamın kendisinden talep ettiği parayı nereden bulacağını düşünmeye devam eder.

Babasının katilini öğrenmek isteyen Azra, bir yandan da bu gizemli adamın taleplerini karşılamak için para arayışına girer. Köşeye sıkışan Azra ne yapması gerektiğini bilememektedir.

Elimi Bırakma Yeni Bölüm

Başrollerinde; Alp Navruz ve Alina Boz’un yer aldığı TRT1’in en sevilen dizilerinden biri olan Elimi Bırakma yeni bölümüyle 7 Nisan Pazar akşamı saat 20:00’de ekranlardaki yerini alacak.