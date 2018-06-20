EMEKÇİLER OLARAK SANDIKTAN İSTİKRARIN ÇIKMASINI BEKLİYORUZ

Yunus Değirmenci

Emeğiyle geçinenler olarak, 24 Haziran seçimlerinde sandıktan istikrarın çıkmasını umut ediyoruz.

Tezgâhlarda, ateşin başında, tozun içinde alınteri akıtan emekçiler olarak, ekonomik istikrar bizim için büyük önem taşıyor. İstikrarsızlığın olduğu dönemlerde en fazla zararı gören, evine ekmek götürmekte zorlanan biz emekçileriz. İstikrarın kalıcılığıyla birlikte fabrikalarda çarkların daha hızlı döneceğine inanıyoruz. Ortaya çıkabilecek herhangi bir belirsizlik veya çift başlılık durumu ise ülkemizi kaosa sürüklemekten başka bir şeye yaramayacaktır.

Türkiye’nin içeride ve dışarıda birçok sorunla boğuştuğu bir süreçte, sandıktan güçlü bir yönetimin çıkmasını istemek en doğal hakkımız” diyen Değirmenci, “Türkiye’ye yönelik ekonomik ve siyasi saldırılar ortada iken, komşu ülkelerimizdeki kargaşanın etkileri ülkemizde bu kadar yoğun hissedilirken, teröristlerle mücadelede en hareketli dönem yaşanırken, Türkiye’nin parçalı bir yönetim yapısıyla karşı karşıya kalması demek, sıkıntıları da beraberinde getirecektir. Bu neden bırakın belirsizliği, Türkiye’nin ikinci tura, yani iki haftalık kayba bile tahammülü bulunmamaktadır.

24 Haziran tarihinin, sıradan bir gün değildir, Türkiye’nin ayaklarına vurulmuş olan prangalardan kurtulmak için 10 yıldan fazla bir süredir büyük bir mücadele verdiğini, yeni dönemde daha güçlü bir yönetim sistemiyle birlikte Türkiye’nin şaha kalkacağını unutmayalım.

Emeği ile geçinen herkesin, istikrardan yana iradelerini ortaya koyacağına olan inancım tamdır.