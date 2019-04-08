Emekliye Yaz Müjdesi

Emekliler bu yaz kazançlı bir yaz dönemi geçirecek. Ocak ayında tüm emeklilere zam yapılmasının ardından şubatta da ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olanlara yapılan artışın akabinde yaz dönemlerinde de emeklilerin kazanımları artacak. Yaz aylarında bayram ikramiyelerinin yapılması emekli vatandaşlara rahat bir soluk aldıracak.

Emekli vatandaşlar şimdiden gözünü bayram ikramiyelerine dikmiş durumda. Bu yıl Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre; Ramazan Bayramı’nın 4 ile 6 Haziran arasında olduğu bildirilmişti. Bu sebeple emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesinin, ilk olarak mayıs ayında ödenmesi planlanıyor.

Ramazan Bayramı arefesinin 3 Haziran’a denk gelmesi ve 1 le 2 Haziran günlerinin de hafta sonuna gelmesi üzerine, söz konusu bayram ödemelerinin çok büyük ihtimalle 27 ile 31 Mayıs arasında yatırılacağı gelen bilgiler arasında güncelliğini koruyor. Buna göre yaz aylarını merakla bekleyen emekliler mayıs ayının sonu gibi, yolunu gözledikleri Ramazan Bayramı ikramiyesine kavuşabilecekler.

Maaşa Zam Yolda

Sosyal güvence fark etmeksizin tüm emeklilere yapılacak olan zammın yolda olduğu bildirildi. Önümüzdeki yaz aylarının emekliler için kazançlı geçeceği, temmuz ayında maaşlara yapılacak olan zam ile ortaya çıkmış oldu. SSK ve Bağkur emeklileri 2019 yılının ilk yarısında belirlenen enflasyon oranına göre ilişkili olarak zam alacak. Memur emeklilerinin alacağı zam oranı ise daha önceden %5 olarak belirlenmişti. Ancak 2019 yılının ilk yarısında belirlenen enflasyon oranı %4 oranını aşması durumunda, memur emeklilere fark verileceği bildirildi.

Ağustos Ayında İkinci Bayram İkramiyesi

Bereketli yaz ayları emeklilerin yüzünü güldürmeye devam edecek. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre bu yıl Kurban Bayramı 11 ile 14 Ağustos arasında idrak edilecek. Bu tarihlerden önce tüm emeklilere 2019 yılının ikinci bayram ikramiyesi dağıtılacak. Emekli vatandaşların söz konusu Kurban Bayramı ikramiyelerini 5 ile 9 Ağustos tarihleri arasında alacağı tahmin ediliyor. Bu tarihten önce emekli aylığı bağlanan bütün emekli vatandaşlar bu ikramiyelerden yararlanabilecek.

Emeklilerin yanında SGK’dan vazife malüllüğü aylığı, ölüm aylığı alan vatandaşlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek.