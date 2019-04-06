Emine Erdoğan'ın Ürdün Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile toplandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da tertip edilen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile toplandı.

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile toplandık ve el sanatları sergisini gezdik. Güzel sohbetinden ve zarif davetinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.