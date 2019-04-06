Emirates İstanbul Havalimanında Uçuşlara Başladı

İnsanları ve şehirleri birbirine bağlayan Emirates Havayolu, 7 Nisan 2019 tarihi itibariyle İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleşecek uçuşlarına başlıyor.

Dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden Emirates, İstanbul Havalimanı’ndan karşılıklı olarak Dubai uçuşlarını 7 Nisan 2019’da başlatıyor. Daha önce Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleştirdiği haftalık 11 uçuşunu İstanbul Havalimanı’ndan sürdürmeye devam eden Emirates’in Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan da haftalık 7 uçuşu bulunuyor. Emirates’in haftalık 18 İstanbul uçuşu, alışılagelmiş tarifesi ile gerçekleşmeye devam edecek.

Emirates'in ödüllü hizmetlerini, benzersiz uçak içi ürünlerini daha üst düzey standartlarla destekleyecek olan İstanbul Havalimanı, Emirates yolcularını, altı kıtada, 86 ülkede 158 noktaya üst düzey teknoloji ve gelişmiş seyahat standartları ile taşımasına yardımcı olacak.

Emirates Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Bölge Müdürü Bahar Birinci konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “İstanbul, köklü tarihi, gelişen turizmi ve etkin iş dünyası ile popülaritesi her sene daha fazla artan bir şehir. Emirates olarak, 1987’den bu yana Türkiye ile Dubai ilişkilerinde önemli rol oynuyoruz ve bu nedenle İstanbul’a karşılıklı olarak gerçekleşen operasyonlarımıza çok önem veriyoruz. Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak İstanbul Havalimanı’nın teknik alt yapısı ve gelişmiş standartları ile Emirates’in sektöre öncülük eden, benzersiz hizmetlerini bir araya getirerek yolcu memnuniyetini daha üst seviyelere çıkaracağımıza eminiz.” dedi.

Emirates ile İstanbul Havalimanı Deneyimi

İstanbul Havalimanı’ndan karşılıklı olarak Boeing 777-300ER uçağı ile yapılan Dubai uçuşlarının yolcuları, İstanbul Havalimanı’nda bulunan 7 numaralı giriş kapısını kullanarak P adasında yer alan 37-44 numaralı kontuarlardan check in’lerini yapabilirler. Ayrıca yolcular, aynı bölümde bulunan Emirates bilet satış ofisine de kolaylıkla ulaşabilecekler.

Tüm kabin sınıflarındaki yolcular, en son filmlerden TV şovlarına, müzik ve oyunlara kadar, Emirates’in uçak içi eğlence sistemi ice’da 4,000’den fazla kanal ile eğlenceye erişebiliyor. Emirates konforunun bir parçası olarak, yolcular aynı zamanda ücretsiz alkollü ve alkolsüz içecek ve dünya lezzetlerinin yanı sıra, havayolunun Türk mürettebatı dahil olmak üzere, çok uluslu kabin ekibinin ünlü misafirperverliğinin tadını çıkartabiliyor. Yolcular uçuş boyunca ücretsiz wifi bağlantısı sayesinde sosyalleşmeye devam edebiliyorlar.

Emirates ayrıca küçük çocukları olan ailelere, rahat ve eğlenceli bir uçuş sağlamak için ücretsiz oyuncaklar ve çocuk yemeklerinden, öncelikli uçağa biniş hakkına kadar değişen, özel hizmet ve ürünlerle oldukça özen gösteriyor.

Emirates Hakkında:

Dünyanın en hızlı büyüyen havayolu şirketlerinden Emirates, bugüne kadar 500’ün üzerinde uluslararası ödül kazandı. Emirates, yolcularını altı kıtada, 86 ülkede 158 noktaya taşıyor. Emirates, İstanbul Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanlarından haftada toplam 18 uçuş gerçekleştiriyor.