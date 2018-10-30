Emlak ve işyerlerinden alınan çevre temizlik vergilerinin 2018 yılına ait 2. taksiti ödeme süresi 30 Kasım Cuma günü sona eriyor

Mükelleflere veznelerin yanı sıra, online hizmet ve posta çeki hesabından ödeme kolaylığı sağlayan Mamak Belediyesi, yoğunluğu önlemek adına 30 Kasım’a kadar cumartesi ve pazar günleri de vezneleri açık tutacak.

Vatandaşların vergi ödemelerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulunan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, internetten vergi ödemesi, kredi kartıyla ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. Yoğunluğu önlemek adına hafta sonları da veznelerimizi açık tutuyoruz” dedi. Vergi ödemede kolaylık Mamaklı mükellefler vergilerini Mamak Belediye Başkanlığı içinde hizmet veren vezneler ya da Mamak Kültür Merkezi, Kutludüğün, Lalahan, Mamak Yüzme Havuzu, Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde bulunan veznelere ödeyebilecek. Ayrıca mükellefler, www.mamak.bel.tr adresine girerek e- belediye sisteminden vergilerini kolaylıkla yatırabildiği gibi emlak vergilerini 210374, çevre temizlik vergilerini de 526891 numaralı posta çeki hesabından ödeyebilir.