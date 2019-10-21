2019 yılında 865 bin 493 konut satıldı
2019 yılı Eylül ayında 146 bin 903 konut satılırken, bu rakamın ağustos ayında 110 bin 538 olduğu kaydedildi.
2019 yılı Eylül ayında 146 bin 903 konut satılırken, bu rakamın ağustos ayında 110 bin 538 olduğu kaydedildi.
Ocak ayından Eylül ayına kadar olan süreçte ise toplamda 865 bin 493 konut satışı oldu. 2019 yılının başından bugüne kadar konutlarla alakalı çıkan basın haber adedi ise 60 bin 361 olarak kayıtlara geçti.
Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, konut satış oranları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’indijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl içerisinde konutlarla alakalı basına 60 bin 361 haber yansıdığı tespit edildi.Sadece konut satışı ile alakalı haber adetleri incelendiğinde ise haber sayısının 10 bin 322’ye düştüğü kaydedildi. Haber başlıkları incelendiğinde de konut satışı için yapılan kampanyaların ön planda olduğu görüldü. Özellikle Eylül ayından bugüne dek olan süreçte, basına yansıyan haber başlıklarına kentsel dönüşüm, afet bilinci ve depreme dayanıksız konut başlıkları ön plana çıktı.
Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre 2019 yılı Eylül ayında 146 bin 903 konut satıldığı belirlendi. Bu rakamın ağustos ayında ise 110 bin 538 olduğu kaydedilirken, 1 ayda 36 bin 365 adet daha fazla konutun satıldığı görüldü.Eylül ayında en çok konutun satıldığı il ise 14 bin 906 ile İstanbul olarak kayıtlara geçti.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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