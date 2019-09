Ege Vadisi’nde Yaşam Başlıyor

Ankara’nın en uzun kumsallı havuzu, 4 mevsim kullanabilecek plajı ve geniş wellness alanı, ilk ve tek Alaçatı Çarşısı, muhteşem vadi manzarası ve lüks standartlarıyla öne çıkan roof lounge alanıyla Ankara’nın en yüksek noktasında hayatı zirvede yaşamayı vaat eden Ege Vadisi’nde teslim heyecanı başladı.

Şehrin en değerli noktası Çankaya-Oran’da yükselen Ege Vadisi’nde ev teslimlerine başlanıldı. Heyecanla evlerini teslim alan Sinpaşlılar sosyal donatılar tamamlandığında yılın 365 günü yüksek yaşam standartlarından faydalanacaklar.

4 mevsim plajı

Ege kumsalları ve yılın 365 günü keyif sürülebilecek 4 mevsim plajı, Ege Vadisi sakinlerine her an kendilerini tatilde hissetme olanağı sunuyor. Gün ışığını içine alan 60 metrelik en uzun kumsallı havuz, yaz-kış yılın her günü yüzmeyi mümkün hale getiriyor. Ayrıca aile SPA’sı ve wellness center, Türk hamamı, sauna, spa, jakuzi ve buhar odasında günün yorgunluğundan arınarak yenilecek, bedeninizle birlikte ruhunuzu da dinlendireceksiniz.

Alaçatı Çarşısı

Ankara’da Ege rüzgârları estiren Ege Vadisi’nden, Alaçatı Çarşısı’na kolayca ulaşabiliyorsunuz. Ege’nin tadına doyulmaz lezzetlerini sunan şirin kafeleri, taş sokağı, mavi tenteli dükkanları ve güler yüzlü esnafıyla Alaçatı Çarşısı ziyaretçilerini müdavimi yapmaya aday.

Doğanın tüm güzellikleri Ankara’da yaşanacak

Ankara’nın en yüksek noktasında konumlanan Ege Vadisi manzarası dışında peyzajıyla da büyülüyor. Ruhunuzu besleyen ormangülleri, mor salkımlarla bütünleşen lavantalar, iğdeler, sığlalar, akasyalar ve özenle seçilen birçok ağaç türüyle muhteşem bir peyzaj sizi karşılıyor.

Hayatı geniş balkonlarda yaşayın!

Ankara’nın muhteşem şehir manzarasını ve Mogan Gölü’nün manzarasını seyredebileceğiniz geniş balkonunuz ve roof lounge alanıyla, güneşin doğuşuna ve batışına ilham veren bir manzarayla eşlik etmenin keyfini süreceksiniz.

Çocuk bahçeleri

Ege Vadisi, özel donatıları ile çocukları da çok mutlu ediyor. Parklar, bahçeler, spor alanları, trafiğe kapalı oyun ve aktivite meydanları da, çocuklara kaliteli ve eğlenceli anlar yaşatmayı amaçlıyor. Kumdan kaleler yapmak ve eşsiz sahillerden getirilen deniz kabukları ile oynamak çocukların doğal bir şekilde doyasıya eğlenmesini sağlıyor. Hobi odaları ve birbirinden farklı aktivite alanlarının da bulunduğu Ege Vadisi, çocuklu ailelerin tercihi olmaya devam edecek.

Ankara’yı 360 derecelik açıyla gören mükemmel manzara

Ege Vadisi’nin bir diğer özelliği de projeye prestij katan Ege Residence… Ege Residence’ın 49. katındaki Roof Lounge’da Ankara’nın göz alan manzarasına hakim olabiliyor, Başkent’i 360 derecelik açıyla seyredebiliyorsunuz. Garden Lounge’da ise özel davet ve kutlamalar yapmak mümkün.

Ege’yi yansıtan iç dekorasyonu Sinpaş’a ödül kazandırdı

Ege Vadisi iç dekorasyonu ile de farklılık gösteriyor... Öyle ki Sinpaş GYO, Ege Vadisi için zarafet ve konforu birleştirerek tasarladığı örnek dairesi ile gayrimenkul sektörü için uluslararası arenada önemli bir kuruluş olan European Property Awards (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) tarafından, Interior Design Show Home (En İyi İç Tasarım) ödülüne lâyık görülmüş durumda.

Ödüllü örnek dairelerde Ege konseptinde sıcak, samimi ve sade bir dekorasyon tarzı dikkat çekiyor. Mekânlar zaman içinde eskimiş izlenimi yaratan renk tonlarından ve Ege’nin pastel renklerinden oluşan geniş bir renk yelpazesinden oluşuyor. Dairelerin tasarımına sıcak ve yumuşak renkli taş dokunun bej ve uçuk gri tonları hakim.

180 ay vade imkanı

Kızılay’a yalnızca 10 dakika mesafede bulunan Ege Vadisi’nde 415.000 TL’den başlayan fiyatlar, 0,99 vade oranı ve 180 ay vade seçeneğiyle ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.