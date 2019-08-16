Konut Sektörüne “Faizsiz Finans” Modeli

Konut piyasasında yaşanan durgunluk devam ediyor. Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, piyasaları canlandıracak, sektöre cansuyu olacak çözümün, Tasarruf Finansman Modeli olduğunu söylüyor.

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ocak ayından Haziran ayına kadar, bir önceki yıla oranla yarı yarıya azaldı. Haziran 2019’da geçen yılın aynı ayına göre %48,6 azalarak 61 bin 335 adede geriledi. Bu yılın ilk yarısında toplamda 484.423 adet konut satışı gerçekleştirildi. 2019 yılının kalan yarısında da aynı grafik devam edeceği öngörülüyor.

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi; konut finansman maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, yıllık ortalama 1 milyon seviyelerine gerileyen konut satışlarının, Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Modeli ile 2 milyonun üzerine çıkarılabileceğini söyledi.

Birevim 4. yılında sektör lideri

Birevim’in geliştirdiği iş modeli ve hizmet anlayışı ile sektör sürekli büyüyen bir hacim kazandı. Birevim ile sektör; müşteri odaklı yaklaşımlar, yenilikçi çözümler, nitelikli insan kaynakları alanlarında kurumsal bir zemine ve algıya oturdu. Birevim; daha 3. yılında, bu yenilikçi yaklaşımları ve çözümleriyle, özellikle müşteri memnuniyetinde sektörünün öncüsü ve lideri oldu. 4. yılına girerken kazandığı bu haklı unvan ve gururla, sektörünün önünde koşan ve sektörünü dönüştüren hatta regüle eden bir konuma sahip oldu.

Her ay 1000’in üzerinde teslimat, istihdamda %40’ı aşan büyüme

Her ay 1000’in üzerinde teslimatı ve her ay elde ettiği 5 bine yaklaşan yeni müşterisiyle Birevim, 2019’un ilk yarısını %53 büyüme oranıyla kapattı. Yine yılın ilk yarısında çalışan sayısını %40’ı aşan bir büyüme ile 1000’in üzerinde istihdam sağlayan bir yapıya ulaştı.

Sektör, Birevim ile 8 kat büyüdü!

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans sektörünün, Birevim’in yenilikçi faaliyetleriyle 8 kat büyüdüğünü vurguladı. Birevim’den önce bu sektörde aylık ortalama 2.500 yeni müşteriyle sözleşme imzalanırken bu yılın sonu itibariyle aylık ortalama 18.000 civarında yeni sözleşme imzalanacak. Bu konuda 8 kattan fazla büyüme görüldü. Birevim’den önce bu sektörde aylık ortalama 1.000 adet teslimat gerçekleştirilirken bu yılın sonu itibariyle aylık ortalama 5.000’e yakın teslimatın gerçekleştirileceğini söyledi.

13’ü Global 15 Ödül

Türkiye ve dünya ekonomisine yepyeni bir finansal model getiren Birevim, üçüncü yılında 13 uluslararası, 2 ulusal ödüle layık görüldü. Kendine özgü 4T teminat metoduyla, müşteri hakkını koruyarak, artan şube sayısıyla kurumsal ve güvenilir hizmetin adresi, sektörünün de yenilikçi ve öncü markası olmaya devam ediyor.

Size göre ödeme planıyla bir eviniz olsun

Birevim, fikri ve eser hakları kendisine ait tasarrufa dayalı faizsiz finansman modeliyle, ödeme planlarını kendinizin belirlediği, istediğiniz şehirde evinizi sıfır ya da ikinci el sahip olabilmenize olanak sağlıyor. Birevim, peşinat ve ek maliyet getirmeyen, tasarrufa dayalı sistemleriyle alternatifli çözümler sunarak, uzun vadede kazandırarak müşteri memnuniyetini her geçen gün artırıyor. %98 müşteri memnuniyetiyle de sektöründe kurulduğu günden bu yana öncülüğünü ve liderliğini sürdürmeye devam ediyor.