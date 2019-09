Sinpaş’ın Ankaralılara Marina yaşamını hediye ettiği projesi Marina Ankara’da yaşam başladı. Sayısız sosyal donatılarıyla öne çıkan proje Ankara’da 4 mevsim tatilin ve marina havasının tadını çıkarmak isteyenlerin tercihi olarak öne çıkıyor.

Sinpaş’ın sıra dışı fikirlerle donatılmış projesi Marina Ankara’da yaşam başladı. Ankaralılara marina havasını getiren proje içersindeki özel alanlarla da tercih edenlere sayısız aktivite sunuyor. Proje içinden çıkmadan her ihtiyacı karşılamaya fırsat veren yapı aileler içinde yaş gruplarına özel seçenekler sunuyor. Yüzlerce ailenin yaşama başladığı ve memnuniyet duyduğu projede ilk kez karşımıza çıkan ve hiçbir yerde bulunmayan sosyal donatılar yüksek beğeni topluyor.

KANAL ANKARA'YA KOMŞU TEK PROJE

Şehrin merkezinde her gün değerlenen Oran’da konumlanan Marina Ankara, Kanal Ankara projesine komşu tek proje olma özelliğini de taşıyor. Çalışmalarına başlanan ve 7 etaptan oluşacak Kanal Ankara, sosyal ve yeşil alanlarıyla 9,2 kilometre uzunluğunda olacak.

Ankara’nın ve Türkiye’nin en iddialı karma yaşam projelerinden Marina Ankara’nın sakinleri, Marina Ankara’nın ismini aldığı marinasında, iskelelerden küçük yelkenlilerle açılabilecek, kanolarla kürek çekebilecek, kıyı teraslarında oturup dinlenebilecek. Şelaleleri, kumsalları, Tropik Adası, deniz feneri, çocuklar için su kaydırağı, sis koyu, suyun üzerinden uzanan ahşap köprü ve gölüyle öne çıkan Kanyon bölgesi de projenin su alanlarıyla iç içe sunduğu diğer ayrıcalıklı yaşam alanları olarak öne çıkıyor.

MACERA, SPOR VE EĞLENCE

Marina Ankara, Başkentlilere kentin merkezinde nitelikli bir ev sunmanın yanı sıra, onları ABD Büyük Kanyon, Kanada Toronto, İskoçya Edinburgh ya da İsviçre Alpleri gibi dünyanın en ünlü turizm merkezlerinde benzerleri bulunan Snowland, ExtremeLand, Skywalk gibi donatılarla tanıştırıyor. Projenin hemen yanında bulunan ve Türkiye'de “ilk” olma özelliği taşıyan Skywalk 250 metre yüksekliğindeki cam platformu ile ayakları yerden kesiyor ve gökyüzünde benzersiz bir yürüme deneyimi yaşatıyor. Marina Ankaralılar evlerinden tek şehir içi kayak merkezi olan Snowland’e teleferikle inebiliyor, yaz kış yılın 12 ayı kayak yapabilme olanağı yakalayabiliyor. Marina Ankaralılar dışında Başkentlilerin de gözdesi olan Snowland’de her seviye için güvenli kayak ve snowboard keyfi sürebilmek mümkün. Metrelerce yükseklikteki ip parkuruyla ekstrem spor meraklılarını cezbeden ExtremeLand Türkiye’nin ilk ve tek şeffaf tırmanma duvarının bulunduğu yer. Her sabah eşsiz bir göl manzarasına uyanarak güne başlamak ve her akşam güneşin batışının huzuruna dalmak… Başkentin oksijen deposu Eymir Gölü’nün yanı başındaki Marina Ankara ile doğanın da tadını çıkartırken, İmrahor Vadisi’ndeki yaklaşık 4 kilometrelik parkurda bisiklet turları yapmak; koşu ve yürüyüşlerle sağlık bulmak aktiviteler dahilinde…