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Site sakinlerinin talepleri Mobil Uygulama’da

Site ve toplu yaşam alanlarında arıza bildirimi ve diğer talepler, Apsiyon’un mobil uygulaması üzerinden tek dokunuşla yönetime kolaylıkla bildirilebiliyor.

Emlak 25.09.2019, 15:14 Tuğçe Hanım
Site sakinlerinin talepleri Mobil Uygulama’da

Site ve toplu yaşam alanlarında arıza bildirimi ve diğer talepler, Apsiyon’un mobil uygulaması üzerinden tek dokunuşla yönetime kolaylıkla bildirilebiliyor. Düzeltilmesini istedikleri durumu ister fotoğraflayarak isterlerse sadece not olarak Apsiyon üzerinden yönetimle paylaşan site sakinleri, etkin iş takibiyle süreçleri daha hızlı sonuçlandırıyorlar.

Konforlu ve güvenli bir yaşam, site ve toplu konutların her geçen gün daha fazla insan tarafından tercih edilmesinde kilit rol oynuyor. Site sakinleri, herhangi bir arıza veya kesinti yaşadıklarında bunun en hızlı şekilde çözüme kavuşmasını bekliyor. Site yönetimlerinin daha etkin iş takibi ihtiyacına ise Apsiyon’un İş Takibi özelliği yanıt veriyor. Apsiyon’lu sitelerde yaşayan kullanıcılar, arıza veya benzeri bir sorunla karşılaştıklarında bunu site yönetimine doğrudan Apsiyon mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden bildirebiliyorlar. Site yöneticileri, gelen tüm talepleri sınıflandırıp ilgili birimlere yönlendirmeyi kolaylaştıran kullanıcı dostu arayüz sayesinde rahat bir nefes alıyorlar.

Fotoğraflı bildirimler keşif sürecini kısaltıyor

Site yönetimleri, sitenin toplu alanlarında veya hanelerde yaşanan arıza, kesinti ve benzeri durumlara ciddi bir zaman ve iş gücü ayırıyor. Bu süreçlerin doğru yönetilememesi, verimsizliğe ve site sakinlerinin memnuniyetsizliğine neden olabiliyor. Apsiyon’un İş Takibi Modülü üzerinden gerçekleştirilen iş takibi ise arıza bildirimi ve diğer taleplerin çok daha hızlı biçimde yönetime ulaşmasını sağlıyor.

Site yönetimine Apsiyon sistemi üzerinden gönderilen her bir talep, yönetici ekranında yeni bir bildirim olarak yerini alıyor. Ortak alanlarda, otoparklarda veya bina içinde yaşanan kesinti veya arızalar fotoğraflı olarak yönetime gönderiliyor. Site görevlisi, SMS olarak da aldığı bu bildirimi hızlıca işleyip ilgili ekibe aktarıyor.

Performans ölçülebiliyor

Site sakinlerinin bekleyen tüm talep, şikayet ve önerileri, Apsiyon’un yönetici ekranında toplanıyor. Burada gelen taleplerle ilgili işin hangi aşamada olduğu, o işe kimin atandığı gibi bilgiler kolayca görülüyor. Bekleyen işler arasında etkin bir önceliklendirme yapılıyor. Yöneticiler, iş takibine ilişkin performansı ölçmek ve teknik ekibin performansını iyileştirmek için Apsiyon üzerinden detaylı raporlar alabiliyor.

Talep sahibine süreçle ilgili her aşamada sürekli bilgilendirme yapılıyor. Sorun çözüldüğünde, site yönetimi ilgili kullanıcıya bildirimi yine Apsiyon üzerinden yapıyor. Çözülen arıza veya yerine getirilen taleple ilgili son fotoğraf yine yönetimden, site sakinine ulaştırılıyor. Bu sayede site ve toplu alanlardaki iş takibi son derece kolaylaşıyor ve iş yükü azalıyor.

#emlak #mobil uygulama #Apsiyon #toplu yaşam #Gayrimenkul
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