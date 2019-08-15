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Türkiye'de İki Konuttan Biri 'Sigortasız'

On binlerce insanın yaşamını yitirdiği büyük Marmara Depremi’nin üzerinden 20 yıl geçti. Depremin ardından devlet tarafından deprem sigortalarının zorunlu hale getirilmesine rağmen Türkiye’de her iki konuttan biri halen deprem karşı sigortalı değil.

Emlak 15.08.2019, 10:33 15.08.2019, 10:57 Tuğçe Hanım
Türkiye'de İki Konuttan Biri 'Sigortasız'
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On binlerce insanın yaşamını yitirdiği büyük Marmara Depremi’nin üzerinden 20 yıl geçti. Depremin ardından devlet tarafından deprem sigortalarının zorunlu hale getirilmesine rağmen Türkiye’de her iki konuttan biri halen deprem karşı sigortalı değil.

Büyük can ve mal kaybına neden olan 17 Ağustos 1999’da yaşanan acı depremin üzerinden 20 sene geçti. Yaklaşık 45 saniye süren 7.4 şiddetindeki depremde on binlerce kişi hayatını yitirdi. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ve 42 bin 902 işyeri de büyük hasar gördü. Gerçekleşen zarar 20 milyar doların üzerindeydi. Marmara Depremi sonrasında deprem sigortası zorunlu hale getirilmesine rağmen, Türkiye’de halen her iki konuttan biri depreme karşı sigortalı değil. Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Zorunlu olmasına rağmen halen deprem teminatlı konut sayısı 9 milyon seviyesinde. En kısa sürede Zorunlu Deprem Sigortası’na karşı bilinci artırmalıyız. Böylesine bir depremde sadece konutlar değil aynı zamanda iş yerleri ve fabrikalar, bununla birlikte de tüm ekonomik hayat risk altında” açıklamasında bulundu.

“Depreme karşı en az korunaklı bölge Karadeniz”

Türkiye’de en fazla sigorta yaptıran bölgenin yüzde 57’lik oranla Marmara olduğunu belirten Uğur Gülen, Ege ve İç Anadolu’nun yüzde 46 ile bunu takip ettiğini ve en az zorunlu deprem sigortasının ise yüzde 39 ile Karadeniz bölgesinde olduğuna işaret etti. Uğur Gülen, “Türkiye, deprem bölgesinde yer alan, aktif fay hatlarına sahip bir ülke. Aksigorta olarak yaklaşık 1 milyona yakın konutu güvence altına aldık ancak olası büyük bir depremi en az kayıpla atlatabilmek adına hedefimiz her konutun zorunlu deprem sigortasına sahip olması’’ dedi. Uğur Gülen ayrıca, 1999 yılında yalnızca 500 bin civarında olan deprem teminatlı konut sayısının, bugün itibarıyla 9 milyona ulaştığını hatırlatarak, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarları poliçede belirlenen limitler dâhilinde hızla karşıladıklarını vurguladı.

#sigorta #emlak #konut #Gayrimenkul #emlak haberleri
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