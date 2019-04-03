Emniyet: 500 kadın polis adayı daha alınacak - Gündem Haber Ankara

24'üncü Yarıyıl Polis İş Eğitimi için 500 bayan polis memuru adayı daha alınacağı böylece toplam rakamın 3 bine yükseleceği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı söylemede, "Güven Masası" uygulaması kapsamında görevlendirmek üzere önlisans mezunu 500 bayan polis memuru adayının alınacağı böylece toplam rakamın 3 bine yükseleceği bildirildi.

Ön müracaat tarihleri ve imtihana ait temellerin Polis Yüksekokulu Başkanlığının internet sitesinden duyuru edileceği söylendi.

"Güven Masası" uygulaması kapsamında başta polis merkezi amirlikleri ve eş ünitelerde istihdam edilmek üzere lisans mezunu 2 bin 500 bayan polis adayı alınacağına ilişkin duyuru 25 Mart'ta içişleri bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılmıştı.

24. dönem POMEM alımı başvuru şartları ve haberi.