En Uygun Projeksiyon Perdesi Ürünleri

Ev, iş yeri, ofis, okul ve cafe gibi yaşam alanları için ürettiğimiz projeksiyon perdesi modellerimiz, Avrupa standartlarında, alev almaz sertifikalı ve CE belgelidir.

Sadece ofis ve iş yeri için üretilen perdeler olmaktan çıkmış, sinema keyfini ev ortamına taşımak isteyenlerin de tercihi olmuştur.

Projeksiyon Perde Çeşitleri

Projeksiyon cihazı ile birlikte kullanılan projeksiyon perdesi, maden ve kumaş karışımı yapısı ile mükemmel bir görüntü elde etmeyi sağlar. Özellikle kalabalık kitlelere hitap ederken görüntü kalitesi her zaman aynı kalır ve amacına en iyi şekilde hizmet eder. İhtiyaca göre projeksiyon perde modelleri motorlu, storlu veya zincirli ve prolite projeksiyon perdesi olmak üzere farklı kategorilerde üretilmektedir.

-Motorlu projeksiyon perdesi

Uzaktan kumandalı olarak ta bilinen motorlu projeksiyon perdesi, uzaktan kumanda sayesinde perdenin yakınına gitmeye gerek kalmadan kullanılan perdelerdir. Performans kalitesi yüksek olup oldukça sık tercih edilen projeksiyon perdeleri arasında yer alır.

-Storlu projeksiyon perdesi

Storlu projeksiyon perdesi, zincirli projeksiyon perdesi olarak ta bilinmekte olup en çok tercih edilen modeldir. Özellikle motorlu projeksiyon perdesine göre storlu projeksiyon perdesi fiyatları çok daha ekonomiktir.

Prolite Projeksiyon Perde Özellikleri

Projeksiyon perde üretimi ile günümüz teknoloji çağında kaliteli bir hizmet sunan firmamız, prolite projeksiyon perdesi üretiminde her ihtiyaca uygun perde modelleri ve

ekonomik fiyatları ile popülerdir.

-Projeksiyon perdelerimiz cam elyaflı olup projeksiyon cihazı ve kamera ile birlikte kullanılmaktadır.

-Onlarca ebatta projeksiyon perde modellerimiz her ihtiyaca uygun ebatlardadır.

-Motolru motorsuz modelleri ile bir projeksiyon perdesinden beklenen tüm özelliklere sahiptir.

-Avrupa standartlarında olup tüm kalite belgelerine sahiptir.

-Kalite ve projeksiyon perdesi fiyatları olarak en çok tercih edilen modellerdir.

-Kurulumu kolay, montajı pratiktir.

-Üç boyutlu ve özel görüntü yansıtan modeller motorlu motorsuz çeşitleri ile her ihtiyaca cevap verir.

-Özel kaplamalı olup görüntü kalitesi mükemmeldir.

-150x150 den 600x400 ebatlarına kadar oldukça fazla bir ürün yelpazesine sahiptir.

-Görüntü renk, parlaklık ve kalitesi bakımından LCD televizyonları aratmaz.

-Kargo ile adrese teslim edilmekte olup, ödeme seçenekleri her bütçeye uygun alternatifler sunar.

-Online satışla 7/24 projeksiyon perde siparişi verilebilmektedir.

Projeksiyon Perde Fiyatları

Ebatlarına, motorlu motorsuz oluşuna göre projeksiyon perde fiyatları değişmektedir. Tüm kalite belgelerine sahip projeksiyon perde modellerimizden dilediğinizi sipariş verebilir, en ekonomik fiyatlarla kaliteli ve fonksiyonel bir projeksiyon perdesine sahip olabilirsiniz. Dekoratif, kullanışlı, garantili, hesaplı, kaliteli ve güvenilir bir projeksiyon perdesi için doğru adrestesiniz.