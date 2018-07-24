"Enerji İçecekleri"ne Dikkat !

Dr. Buğra Buyrukçu

Yoğun kafein içeriyor, sıcak değil soğuk olduğu için çok hızlı ve yoğun tüketiliyor. Bitkinliğe karşı enerji toplamak isteyenlerin içtiği enerji içeceklerinin ani kalp krizinden alkol ve kafein zehirlenmesine kadar pek çok sağlık sorununa yol açabiliyor.

Sadece gençlerin değil kendisini bitkin hisseden her yaştan insanın sıkça tükettiği enerji içecekleri çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Enerji içeceklerinin içinde yoğun kafein, taurin ve glukuronolakton bulunmaktadır. Bu maddeler içecek tüketildiğinde kişinin vücudunda kısa süreli enerji artışı yapmaktadır. Ancak etkileri geçince sorun yine devam eder.

Vücuda Atılan Atom Bombası

Yine alkol ile karıştırıldığında, vücuda atılan bir atom bombası olur. Kalp atışlarının hızlanmasına, çarpıntı, mide ağrısı ve kan basıncının yükselmesi ve alkol zehirlenmesine yol açabilir” diye konuştu. Yoğun iş, yoğun spor veya sınav dönemlerinde enerjilerini kaybedenlerin sıkça tercih ettiği enerji içeceklerinin soğuk olduğu için çok hızlı, fazla ve sık tüketildiğini anımsatan Dr. Buyrukçu, “Bu da kafen zehirlenmesine, kafein bağımlılığına yol açabilmekte, vücudun dengesini bozabilmektedir. İçerisinde barındırdığı maddeler kana çok hızlı karıştığı için fazla tüketiminde ani kalp krizlerine, hamilelerde düşüğe yol açabilir.

Bitkinliğe En İyi Gelen Şey; Uyku

Enerji artışı için tüketilen bu içeceklerin yerine bitkinliğe en iyi gelen şeyin uyku olduğunu belirtmek istiyorum. “İyi bir uyku kalitesi bitkinliğe birebirdir.” Uyku kalitesinde önemli hormonlardan birisi melatonindir. Melatonin genellikle tablet olarak satılmaktadır. Vücut kitle indeksine göre 3-10 mg arasında kullanılmasında fayda olacaktır. Tablet kullanmadan doğal yöntemlerde bu hormonu arttırmak isteyenler yatmadan birkaç saat önce bir çorba kaşığı fıstık ezmesi ve ufak bir muz yiyerek aynı etkiyi sağlayabilir. Yine vişne suyu iyi bir melatonin kaynağıdır. Akşam yemeğinde bir bardak tüketmek yeterli olur. Bir başka güzel tarifte zerdaçal sütüdür. Bir fincan ılık süte bir çay kaşığı bal ve yarım çay kaşığı toz zerdeçal eklemek yeterli olur. Yatmadan bir saat önce tüketmek çok faydalı olacaktır…