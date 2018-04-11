“Engelli Araç Şarj İstasyonları” Sincan'ın kamuya açık ortak kullanım alanlarında yerini aldı

5 FARKLI NOKTADA HİZMET VERİLİYOR
Engelleri aşmak için canla başla çalışan Sincan Belediyesi akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonlarını ilçenin 5 farklı noktasına yerleştirdi. İstasyonlar Sincan Belediyesi binası önü, Lale Meydanı, Yenikent Meydanı, Temelli Meydanı ve Devlet hastanesi içinde ücretsiz hizmet veriyor.
24 SAAT ŞARJ İMKANI
İstasyonda üç adet akülü sandalyeyi aynı anda şarj edebilecek şarj ünitesi mevcut. Şarj ünitelerinin çıkışları oluşabilecek kısa devrelere karşı da korumalı. İstasyonda bulunan ekran sayesinde vatandaşlar aracını şarj ederken sıkılmıyor. İstedikleri hizmet tanıtım videolarını ve şarj durum göstergesini ekrandan izleyebiliyor.
YOLDA KALMA ENDİŞESİNE SON
Araçlarının şarjı bittiği için evlerine dönmek zorunda kalan vatandaşlar uygulamadan memnun. Vatandaşlar artık ‘aracımın aküsü biter de yolda kalırım’ endişesi taşımıyor. En büyük sıkıntılarının akülerinin kısa sürede bittiğini belirten Sincanlı engel tanımayan vatandaşlar sorunlarını çözdüğü için Sincan Belediyesi Başkanı Murat Ercan’a teşekkürlerini iletti.
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