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Engelli vatandaşların engelsiz bir hayat sürmeleri için “Hayata Tutunmak’’ temalı ilk motivasyon toplantısı gerçekleştirildi

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Engelli vatandaşların engelsiz bir hayat sürmeleri için “Hayata Tutunmak’’ temalı ilk motivasyon toplantısı gerçekleştirildi
Engelli vatandaşların engelsiz bir hayat sürmeleri için önemli projelere imza atan Yenimahalle Belediyesi, “Hayata Tutunmak’’ temalı ilk motivasyon toplantısını gerçekleştirdi.

Periyodik olarak yapılması planlanan motivasyon toplantıları ile engelli ve dezavantajlı vatandaşlara moral desteği verilmesi hedefleniyor.

Kişinin hastalığını yenmesi ve normal yaşamına devam etmesinde motivasyonun önemine dikkat çekilen toplantıya, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran, Kanserle Barış Derneği Genel Başkan Vekili Mualla Coşkun ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Engelliğin yalnızca bedensel ve zihinsel hastalıkları kapsamadığını, ruhsal ve süreğen hastalıkların da hayatta ciddi engeller yaratabildiğine dikkat çeken Engelli Birimi Sorumlusu Emrullah Yılmaz, motivasyon toplantılarında yaşadığı dezavantajı aşmış isimleri engel yaşayanlarla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Sosyolog Ev ve Aile Terapisti Nurdan Gül Aydoğan ise, hayata tutunmanın kişinin motivasyonuna ve çevresindeki insanların kişiye davranışlarına da büyük ölçüde bağlı olduğuna dikkat çekti.

“Tek amacım umut olmak”

2014 yılında kansere yakalandığını öğrenen ve yüzde 97 engelli raporu aldığını anlatan 33 yaşındaki Serap Çetin de hayatla barışma sürecini anlattı. Çetin, “Tedavi sürecinde gezip dolaştım, benim gibi olan hastalara umut olmak için çalıştım, birçok yüreğe dokundum. Bu süreçte kendi hastalığımı unuttum ve iyileşme sürecine girdim. Çünkü hep inançlıydım, pozitiftim, ayakta kalacağım dedim ve bunun için çalışmalar yaptım. Şimdi tek amacım benim gibi sıkıntılar yaşamış diğer insanlara umut olabilmek” dedi.

“Her şeye rağmen hayat yaşamaya değerdir”

Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Boran ise, ”İçimizde hayata tutunmak isteyen milyonlarca vatandaşımız var. Her birimiz bir tanesinin elinden tutmuş olsak onları hayata bağlamış oluruz. Her şeye rağmen hayat yaşamaya, sevmeye, mutluluğa değerdir” diyerek Çetin’i özverisinden ve cesaretinden dolayı tebrik etti.

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