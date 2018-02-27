Fatih Yokuş / Emekli İmam

Bazı İnsanlar Allah’ın izniyle ülkelerin kaderinde dönüm noktası olurlar. Ülkemizin dönüm noktasında etkili olan liderlerin başında da Merhum Necmeddin EREBAKAN gelmektedir.

Özellikler 17 Ocak 1970 yılında 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisini kurması ile başlayan siyasi hayatı bu dönüm noktasının başlangıcıdır.

Ülkenin selameti için; doğru yolu gösteren kılavuzu, çabası, kendisini değil, halkın selameti için çalışması, tüm zorluklara ve engellemelere rağmen, yılmadan çabalaması, mazlumların gönlünde taht kurmasına ve düşmanları tarafında da saygı ile anılmasına vesile olmuştur.

Yıkılmış bir imparatorluğun külünde Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu.

Uygulanan yanlış politikalar neticesi; Üretim değil tüketim, imalat değil ithalat, bir çivi yapacak imkanı olmayan, kuyruk ve yokluğun giderek arttığı ve neticesinde ekonomik gidişat iyi değildi.

Dinini düzgün yaşamaya çalışanların hor görülmesi, kamu alanında yasaklanması, dışlanması, batı kültürü ve yaşam tarzının da kutsandığı bir zaman dilimi.

Böyle sıkıntılı ve kutuplaşmanın giderek artığı bir dönemde, farklı bir söylem ve eylemle ortaya çıkan, Sinop doğumlu bir lider Necmeddin ERBAKAN hep hayırla anılacak ve insanların duasında yerini alacaktır.

“bizden bir şey çıkmaz”, “batı medeniyeti ”, “ilerici ve gerici” kavramlarının toplumda yer edindiği bir dönemde, Anadolu insanına güveni, Müslüman’a hak ettiği değeri vermeyi, adil düzen, ağır sanayi hamlesi ile renkli kişiliği, nezaketi, dindarlığı, samimiyeti ile unutulmaz bir idi.

Günümüz taraflı ve tarafsız kişilerin saygı duyduğu, “sağlığında kıymetini bilmedik”, “hoca haklı idi” diye özlemi duyulan ERBAKAN hocamızı tanımaya çalışalım.

29 Ekim 1926 yılında Sinop’ta dünyaya gelen Necmettin ERBAKAN, Kayseri’de eğitime başlamış, Trabzon’da sürdürmüştür. İstanbul Erkek Lisesini 1937 yılında birincilikle bitirmiş, Süleyman DEMİREL, Turgut ÖZAL’ın da okuduğu İstanbul Teknik Üniversitesini sınavsız kazanması hakkına sahip olmasına rağmen yinede sınava girmiş, kazanmış ve bu üniversitede 1948 yılında da eğitimini tamamlamıştır.

İTU de 1948-1951 yılları arasında Motorlar Kürsüsünde asistan olarak görev yapmış ve 1951 yılında üniversite tarafında Almanya’daki Aachen Teknik Üniversitesi’ne gönderilmiş ve doktorasını ordu için çalışmalar yapan DVL Araştırma Merkezinde Prof. Dr. Schmidt ile çalışmış ve Alman Üniversitesinde tamamlamıştır.

1953 yılında Türkiye’ye dönmüş sınava girerek 27 yaşında iken 1954 yılında İTU’de doçent olmuş, tekrar Almanya’ya giderek Deutz fabrikasında göreve başlamıştır.

ERBAKAN hocamız, ilk yerli motor olan Gümüş Motor’u 200 ortakla 1956-1963 kurarak üretime başlamış, 1965 yılında 39 yaşındayken profesör olmuş, 1967 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde Genel Sekreterliği görevine seçilmiştir. 25 Mayıs 1969 TOBB kısa bir dönem 8 Ağustos 1969 yılında Adalet Partisinin seçimleri iptal edilmesiyle görevinden ayrılmıştır.

Siyasette adım atan ERBAKAN hocamız 17 Ocak 1970 yılında 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisini kurmuş, 12 Mart 1971 yılında askeri darbe ve neticesinde “Laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü” gerekçesiyle 20 Mayıs 1971 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından ilk partisi kapatılmıştır.

İsviçre’ye giden ERBAKAN, 1973 yılında MNP kadrosuyla Milli Selamet Partisini kurmuş yapılan seçimde %12 oy alarak 48 milletvekili ile meclise girmiştir. CHP-MSP koalisyon hükümeti kurularak devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olmuş başarılı Kıbrıs barış harekâtı sonrası 17 Eylül 1974 tarihinde CHP-MSP koalisyonu sona ermiştir.

12 Eylül 1980 darbesinde İzmir Uzunada’ad gözaltına alınmış, 15 Ekim 1980’de 21 MSP yöneticisiyle beraber “Layıklığa aykırı” bulunarak tutuklanmış ve 24 Temmuz 1981 yılında serbest bırakılmıştır.

1982 Anayasa kararıyla 10 yıl boyunca siyasi yasaklı olmuş, 6 Eylül 1987 yılındaki hak oylamasıyla yasağı kalkmış ve 11 Ekim 1987 yılında Refah Partisini kurmuş ve genel başkanı olmuş, 16 Ocak 1998 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından bu parti de kapatılmıştır.

6 Mart 2002 yılında kayıp trilyonluk davasında 2 yıl 4 ay hapis cezasını almış, 11 Mayıs 2003’te Saadet Partisini kurmuş ve genel başkanı olmuş, 3 Aralık 2003 yılında cezasının onaması sonrası, 30 Ocak 2004 yılında SP.den başkan ve üyelikten ayrılmış gönül bağı ve manevi desteği vefat edene kadar devam etmiştir.

Cezası ev hapsine çevrilen ERBAKAN dönemin cumhurbaşkanı Abdullah GÜL tarafında 19 Ağustos 2008 af edilmiş ve 27 Şubat 2011 yılında saat 11:40 da vefat etmiştir, mekanı cennet olsun.

Davası, aşkı, milli görüşün amiral gemisi, kurduğu ve vefatına kadar destek verdiği Saadet Partisidir.

Onlarda onun bıraktığı davaya omuz vermekte, bayrağı omuzlamakta, onun gösterdiği yolda gitmeyi bir görev olarak kabul etmektedir. Tiwitter hesabım @Fatihyokus_

Selam ve dualarla..