Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi

Gündem 20.07.2019, 02:07
Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi

IRAK'ın Erbil kentinde silahlı saldırıda şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin (38) cenazesi, Ankara'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

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