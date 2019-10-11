Erdal Beşikçioğlu, "Tiyatro Anasanat Dalı Etkinlikler Dizisi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi

Magazin 11.10.2019, 17:17
Erdal Beşikçioğlu, "Tiyatro Anasanat Dalı Etkinlikler Dizisi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi

Tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı "Tiyatro Anasanat Dalı Etkinlikler Dizisi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

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