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Erdoğan 3. havalimanına ilk inişi gerçekleştirdi

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Erdoğan 3. havalimanına ilk inişi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan TC-ANK uçağı, Gaziantep programının ardından İstanbul’a dönüşünde yapımı büyük oranda tamamlanan yeni havalimanına ilk inişi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında yaptığı konuşmada, “29 Ekim'de inşallah bu muhteşem havalimanımızın açılışını yapacağız. Havalimanımız, bizim prestijimiz olmanın ötesinde markamız olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim'de açılması planlanan ve dünyanın en büyük üç havalimanından biri olması beklenen İstanbul’un yeni havalimanına inişten sonra havalimanı çalışanları, pilotlar, hostesler ve hostlar ile tek tek tokalaşarak, sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra havalimanında kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda havalimanının resmî açılışını gerçekleştireceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ancak bugün bir ortak yayın sebebiyle, aynı zamanda havalimanımızın son durumunu yerinde kontrol etmek için geldik ve Gaziantep’ten buraya iniş yaptık. Bu inişle birlikte de gerek muhteşem pistimizi, bunun yanında terminal binamızı görme imkânını bulduk” dedi.

Havalimanının, beş firma tarafından oluşturulan konsorsiyumla inşa edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık çoğu gitti azı kaldı. Burada mimarından mühendisine, işçisine, tüm kardeşlerimi kutluyorum. Konsorsiyumun bütün ortaklarını tebrik ediyorum, kutluyorum. Onlar da bu iş için çok büyük emek verdi. Bu süreci takip eden, kovalayan değerli arkadaşlarımızın emekleri var. Onları da ayrıca tebrik ediyorum, kutluyorum” şeklinde konuştu.

“HEDEF 2023'TE 150 MİLYON YOLCU KAPASİTESİNE ULAŞMAK”

Havalimanının 29 Ekim'de açıldığında yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını; 2023 yılında ise 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşmanın hedeflendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah havalimanımız, bizim prestijimiz olmanın ötesinde, markamız olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından havalimanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

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