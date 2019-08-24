Erdoğan: Biz de onları kapının önüne koyarız
Siyaset 24.08.2019, 00:26
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Erdoğan: Biz de onları kapının önüne koyarız
Arda ERDOĞAN- İrfan ÖZŞEKER- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Bir belediye başkanının görevi şehre ve halka hizmettir. Halka, şehre değil de eğer teröristlere hizmet ediyorsa, şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin kapısının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin Beytepe yerleşkesinde öğrenim gören subay ve astsubayların mezuniyet törenine katıldı. Törende jandarma ve sahil güvenlik sınıfında mezun olan subay ve astsubayların dönem birincileri yaş kütüğüne plaket çaktı. Ayrıca törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin hazır bulundu. Tören alanına gelen Erdoğan, önce tören birliklerini selamladı, okullarını birincilikle tamamlayan iki subay ile iki astsubaya diplomalarını verdi.
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