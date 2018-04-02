Erdoğan gitsin de ne olursa olsun (!)

Ergün Aydoğan

Cumhuriyet tarihinin en hayati seçimleri, Cumhurbaşkanı hükümet sistemi, yani başkanlık seçimleri yaklaştıkça heyecan yükseliyor, farklı saflaşmalar ortaya çıkıyor.

Doğal olarak Erdoğan ve iktidar cephesi seçimi kazanmak için ne gerekiyorsa, kimle ve kimlerle açık veya örtülü ittifaklar yapacaktır.

Ancak…

Son zamanlarda15 Temmuz’dan sonra belli çevrelerden özellikle İşçi Partisi çevrelerinden, TSK’nın eski mensuplarının bazıları Erdoğan’ın istenilen noktaya geldiği, Erdoğan/iktidarın siyasetine ‘Derin Devlet’in yön verdiği iddiaları yaygın şekilde konuşulmaktadır. Hatta denilmektedir ki; ülkeyi biz yönetiyoruz, Erdoğan bizim kararlarımızı uyguluyor! Bunu temellendirmek içinde 15 Temmuz darbesinin püskürtülmesi, TSK’nın FETÖ’cülerden temizlenmesi, açılım/çözüm sürecinden vazgeçilmesi, sınırötesi harekatın yapılması. Milliyetçi söylemler…

Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi, Batı’ya mesafe konulması ve AVRASYA cephesine yaklaşılması gibi görüşler dile getirilmektedir.

Yine kendilerini solda tanımlayan bazı kişi ve gruplardan yükselen; Erdoğan’ın gitmesini kimler istiyor; AB, ABD, NATO, emperyal güçler, Siyonistler ve Türkiye düşmanları, o zaman Erdoğan’a sahip çıkmak en kutsal davranıştır gibi bir görüş savunulmaktadır.

Sanki Erdoğan’ın karşısında bir başka adayı savunmak bu bahsi geçen güçlerin isteği doğrultusunda hareket etmekle eşdeğer tutuluyor. Ve bakın bütün dünya, şer odakları Erdoğan’a karşı, o halde onun yanında olmak gerekiyormuş. Şer odakları onun gitmesini istiyorlar eğer siz de bu düşüncede iseniz onlarla aynı noktadasınız gibi bir düşünce başta sosyal medya olmak üzere birçok çevrede iddia edilmektedir.

İddialar biter mi, bitmez. Mesela bütün cemaatler Erdoğan’a karşı birleşmiş!

Yine bir iddia, Abdullah Gül Doğu ve Güneydoğu illerinde çok sayıda aşiret liderleri ile bir araya gelmiş, bu bir araya gelmenin gerekçesi ne olabilirmiş. Bu aşiretlerle bir araya gelişin içinde cemaatler de varmış. Abdullah Gül yalnız değilmiş, onun yanında Bülent Arınç, Ali Babacan da varmış. İlerde Ahmet Davutoğlu ve başka isimler de olacakmış.

Dedik ya; iç, dış bütün şer odakları bir araya gelmiş Erdoğan’ı götürmek için işbirliği halindeymiş. O halde Erdoğan’a sahip çıkmak olmazsa olmaz bir görevmiş. Yani illa AKP’li olmak gerekmiyormuş. Hangi görüşten olunursa olunsun Erdoğan’a sahip çıkmak ülkeye sahip çıkmak; AB’ye, ABD’ye, NATO’ya, emperyal güçlere, bölücü terör unsurlarına karşı olmak anlamına gelirmiş.

Yani…

Erdoğan iktidarının bunca yıl bu şer odakları diye tanımlanan çevrelerle bir şekilde kurduğu ilişkiler unutularak, yok sayılarak bu güçler Erdoğan gitsin diyorlarsa bizim sahip çıkmamız gerekiyor diyorlar.

Az kaldı Erdoğan’a karşı aday olacakları vatan haini ilan edecekler. Sanki Erdoğan’dan başka ülke çıkarlarını, ülke menfaatlerini ve ülkenin geleceğini düşünen yok. Sanki Erdoğan değişsin diyenlerin tümü belli şer odaklarının sözcüsü!

Erdoğan’da kendi kaderiyle, AKP’nin kaderiyle ülkenin kaderini eşitliyor; Erdoğan/AKP kaybederse ülke kaybeder diyor. Bu görüşe göre ülkenin kaderi; Erdoğan/AKP’ye bağlı!

Hiç kimse Erdoğan gitsin de ne olursa olsun demiyor. Demokrasi işlesin, demokratik hak ve özgürlükler sonuna kadar kullanılsın, çoğunlukçu değil, çoğulcu anlayış hakim olsun, Erdoğan/AKP veya başkası; Türkiye normalleşsin.

Kurumsal aklın işlediği, yarınları güvenli, dünyayla barışık, dünyayla kavgalı değil, barışık bir ülke…

İstenen, talep edilen, özlenen budur.