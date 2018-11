Ergün Aydoğan

CHP iktidarı tek parti dönemiydi…

Valiler il başkanı, kaymakamlar ilçe başkanıydı…

Kim diyor bunları? Şu anda tek adamlığını ilan eden hiçbir kural kaide, denetimi kabul etmeyen Danıştay üyelerini karşısına alıp ‘ben aldığım kararları uygulamaya geçiremeyeceksem burada ne işim var, gelin o zaman siz yönetin’ diyerek fırçalamayı hak gören. Yargı kararlarını yok sayan, Sayıştay denetimlerini dikkate almayan yönetim anlayışı ile tam bir TEK PARTİ dönemi yaşatan TEK ADAM, Erdoğan söylüyor.

Şu anda valilerin, kaymakamların AKP il, ilçe başkanları gibi hareket ettikleri, aksi davranışlar olduğu anda görevlerinin sona ereceğini kendileri söylüyor.

Yalanın gücü tekrardan geçer… Yalanı ne kadar çok tekrar ederseniz gerçeğe dönüşmesi o kadar hızlı olur.

Artık 16 yıldır her seçim öncesi bilinen şeyler Erdoğan tarafından tekrar ediliyor.

CHP’nin bu ülkede dikili ağacı yok…

CHP camileri kapattı, ahır yaptı…

CHP ezanı yasakladı, ezanı Türkçeleştirdi…

CHP kıtlık demek, yokluk demek, kuyruk demek…

Lozan hezimettir…

Atatürk’ün resmini paralardan İnönü kaldırdı…

SSK’yı Kılıçdaroğlu batırdı…

İstanbul çöplüktü, sular akmıyordu…

16 yıldır tek başına yönetiyor ama durmadan kendisinden önceki dönemleri, geçmişi, tarihi suçlamaya karalamaya devam ediyor. Gündeminde bugün yok. Geçmişi karalıyor, geleceğe öykünüyor ama bugün yok. Ya karanlık tarih ya umutlu gelecek!

Kendi ifadesi ile çok yanılıyor, çok kandırılıyor ya, arada bir doğruları ağzından kaçırıyor!

İstanbul’u katlettik, İstanbul’a ihanet ettik, bunlarda bizim de kabahatimiz var…

Sonra aklından hiç çıkmayan CHP aklına düşüyor; İstanbul’un bu halde olmasının sorumlusu; CE-HA-PE. Ya, mübarekler İstanbul’u 1994 yılından bugüne siz yönetiyorsunuz nasıl oluyor da İstanbul’un bu hale gelmesinden; CE-HA-PE sorumlu oluyor. Olsun, her şeyin sorumlusu; CE-HA-PE olduğuna göre İstanbul’u bu hale CHP getirmişti, Roma’yı da CHP yakmıştır!

FETÖ ile yıllarca yol arkadaşlığı yapıyor, çıkar çatışması ile ayrışıyor, büyüttükleri FETÖ ülkeye darbe yapıyor, halk devleti sokaktan topluyor, suçlu; CE-HA-PE. Yıllarca FETÖ’ye karşı mücadele vermiş CHP bir anda FETÖ’cü oluyor.

PKK ile ittifaklar kuruyor, eyalet olabilir, Diyarbakır merkez olacak diyor, hendeklere, tünellere göz yumuyor, ortaklık bozuluyor, hiç aklından çıkmayan CHP aklına düşüyor bir anda CHP’yi PKK ortağı ilan ediveriyor.

AB ile ilişkilerin iyi döneminde CHP’yi AB düşmanı, AB ile ilişkiler bozulduğunda CHP’yi, AB’ci, AB ile işbirlikçi, gayrimilli ilan ediveriyor.

ABD ile her türlü ilişkiyi kuruyor, ortaklıklar geliştiriyor, bölgenin işgaline izin veriyor CHP’yi ABD düşmanı, ABD karşıtı olmakla suçluyor, ABD’ye şikayet ediyor. ABD ile ilişkiler bozuluyor en büyük ABD’ci CHP’yi ilan ediveriyor. Yetmiyor protokol kurallarını bildiği halde İnönü’nün elindeki iki ülke bayrağından Türk bayrağını karartıp; bak bak bu İnönü var ya ABD’ci, bak onun bayrağını sallıyor… sonra; ben elinde tek bayrak var demedim ki…

Allah akıl, fikir, izan verir mi…?

Şimdi neymiş, Kemal Kılıçdaroğlu Kaşıkçı cinayetinin üstünü örtmek istiyormuş! Allahtan korkun desek, Allahtan korksanız her seçim öncesi bilinen bu yalanlar tekrar edilir mi?

Seçim kampanyası başladı son 16 yıldır tekrar edilen gerçek dışı olaylar meydanlarda, TV’lerde bolca söylenmeye devam edilecek.

Kendilerinin; yanılmışlıklarından, aldatılmışlıklarından, kandırılmışlıklarından, yanlışlardan, hatalardan kurtulma hakkı var.

CHP’nin veya başka birilerinin aradan 90 yıl da geçse kurtulma hakkı yok; hep suçlu!

Bu CE-HA-PE yok mu, bu CE-HA-PE her şeyin suçlusu…

Ankara Savaşını da, Kırım Savaşını da, I. Dünya Savaşını da CHP çıkardı, Servi de CHP imzaladı, Mondros Antlaşmasını da CHP imzaladı…

Ah bu CE-HA-PE ah… 16 yıldır da ülkeyi yönetiyor, yaşanan olumsuzlukların, krizin sorumlusu son 16 yıllık CE-HA-PE iktidarıdır. CE-HA-PE’nin 16 yıllık iktidarı sonucu devlet bitti, devlet…