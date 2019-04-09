Erdoğan ve Putin S-400 Görüşmesi Rus Medyasında Geniş Yer Buldu

Rusya'nın başşehri Moskova'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine geniş yer ayıran Rus medyası, Erdoğan'ın, S-400 mevzusunda geri dönüşün olmadığı doğrultusundaki iletilerine dikkati çekti.

Rus medyayı, dün Moskova'da yapılan Erdoğan-Putin görüşmesini yazdı.

Rus haber ajansı RIA Novosti, "Türkiye, S-400'den bırakma gayesinde değil" başlığıyla verdiği haberde, "Erdoğan, hiç kimsenin devletin hakimlik hakkına tevessül etmesine izin vermeyeceğini ve S-400 mevzusunda geri dönüşün olmadığını vurguladı." ifadelerini kullandı.

İzvestiya gazetesinin haberinde, Putin'in Erdoğan ile kapsamlı görüşmelerde bulunduğu belirtilerek iki liderin yatırım fonu oluşturulmasında anlaştığına işaret edildi.

Rossiyskaya Gazeta, iki liderin, taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin kuvvetlenmesiyle alakalı söylemelerine dikkati sürükleyerek "Putin ve Erdoğan, ikili ticaret ve yatırım mevzuları üzerinde durdu, iş adamlarının işlerini basitleştirme lafını verdi." diye yazdı.

Rus haber ajansı TASS, "Putin ve Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirme mevzusunda uyuştu" ifadelerini manşete taşıyarak görüşmede S-400 uyuşmasının yaşama geçirilmesinin ele alındığını kaydoldu.