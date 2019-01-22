ERDOĞAN’IN MUHALEFETİ ERDOĞAN; KAPİTALİZM

Ergün Aydoğan

Meğerse bizim başından beri itiraz ettiğimiz ‘vahşi kapitalizm’in en büyük karşıtı; Erdoğan’mış!

Bizde, iktidara gelirken; benim görevim, ülkeyi şirket gibi yönetmek, ülkeyi pazarlamak diyen… Neo-liberal ekonomi politikalarının savunucusu, limanları, KİT’leri, bankaları, karayolu-demiryolu-havayolu ulaşımını yerli yabancı ayrımı gözetmeden özelleştiren…

Madencilik, enerji sektörünü yabancı sermayeye açan… yabancı sermayeye toprak satışına izin veren… Kargil gibi yabancı kartellere özel kanunlar çıkaran; Erdoğan’ı, kapitalizmin savunucusu sanırdık! Meğerse en büyük kapitalizm karşıtıymış da, haberimiz yokmuş!

Ah şu kapitalizm; sen nelere kadirsin! Vallaha; Erdoğan söylüyor.

Canım, söylediğine bakmayın, yaptıklarına bakın diyenler, vallaha bu bile önemli bir aşama! E canım, seçim, seçim sen nelere kadirsin de diyebilirsiniz!

Ne diyor Erdoğan ‘’Denizlerimizin kenarlarında, orman alanlarımızda yani buraları betona, toprağa çevirme gayreti içersinde olanlar var. Şu para var ya, nelere muktedir. Bu kapitalizm nelere muktedir; orman, morman ne var ne yok kesiyor, atıyor götürüyor, haa oraya da bir dikey mimari yapayım…’’

Sanırsınız ki, denizleri doldurarak yapılaşmaya izin veren, orman alanlarını imara açan, son 16 yıl içerisinde yönettiği; Ankara, İstanbul, Bursa… illerinde dikey yapılaşmaya izin veren, her bir ilin Manhattan yapılmasına göz yuman Erdoğan değil.

Antalya’da ormanlık alana imar barışı ile otel yapan onun turizm bakanı değil.

İzmir büyükşehir başkan adayı, eski Ticaret Bakanı Nihat Zeybekçi; İzmir’i pazarlamaya geldim dememiş…

Babalar gibi satarım diyen, onun kabinesindeki bakan değildi.

Bu kapitalizm nelere muktedir; hele bu seçim var ya nelere kadir, en büyük neoliberal, kapitalizmin ödünsüz savunucusuna, bir anda neler söyletiyor!

Yine bir seçim, yine bilinen eski hikayeler; geçmişi suçlama, karalama, yok sayma…

Peki, 16 yıllık iktidar dönemi, o ne olacak. Orada da muhalefete ihtiyaç kalmadan sanki 16 yıldır ülkeyi yöneten başka bir anlayış, başka birisi gibi, eleştirme, günah çıkarma…

Muhalefet şaşkın, yapılan yanlışları, yanlışı yapan kendisi söyleyince, bu sefer; e bu yanlışları sen yapmadın mı iddialarından öteye geçilemiyor?

Seçmene yansıması, muhalefet yanlışları yeterince ortaya koyamayıp, seçenek umut yaratamayınca; bak gördün mü, yaptığı yanlışların farkına varmış, hatasını fark etmiş, hatasını kabul ediyor, günah çıkartarak kendi muhalefetini yaratıyor söylemleri.

Bu kadar basit mi?

Dışarıdan bakan, bilmeyen biri de bu sürece baktığında sanki ülkeyi 16 yıldır yöneten Erdoğan değil de, başka biri zannedecek.

Yıllarca FETÖ ile aynı menzile birlikte yürü, ne istediniz de vermedik de sonra kandırıldık, bunlar ihanet şebekesiymiş…

PKK-Öcalan’la açılım süreci, müzakere süreci başlat, hendek, çukurları, yollara döşenen patlayıcıları görme sonra, ihanet ettiler…

Salih Müslim’i kırmızı halılarla karşıla… Esad’la kardeşlik ilişkisi kur… Barzani’yi Diyabakır’da ağırla-konuştur, AKP kongrelerinde onur konuğu olarak ağırla…

İstanbul ve Ankara başkan adaylarını dinleyen, 1994’ten beri bu kentleri yöneten AKP anlayışı değil de, CHP zihniyeti zannedecek. Adayları dinlerseniz bu iki güzide kentte bugüne kadar hiçbir şey yapılmamış ki, yapacaklarını anlata anlata bitiremiyorlar. Bu yapacaklarınız yoksa ki yok, yapacağınızı iddia ediyorsunuz; bugüne kadar yapamadıysanız, bundan sonra nasıl yapacaksınız!

16 yıllık iktidarınız süresince bu kadar aldatılmışlıklarınız, yanılmışlıklarınız, kandırılmışlıklarınızın; bundan sonra devam etmeyeceğinin garantisi var mı?

Yok elbette ama Erdoğan’ın goygoycu basını muhalefetin eleştirileri karşısında; E canım Erdoğan’da bunları söylüyor!