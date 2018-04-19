Ergün Aydoğan

Sürpriz mi? Değil…

25 Aralık 2017’de yazmışız, yerel seçimlerden önce 2018 Temmuz ayında seçim olur. Bir ay gibi bir yanılmamız olmuş. Şaşıranlar, sürpriz sayanlar olabilir; biz şaşırmadık, sürpriz olmadı. Çünkü iktidarın yerel seçimlerde oy kaybetme ihtimali yüksek. 16 Nisan referandumunda İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde hayır oylarının evet oylarından yüksek çıkması bu büyükşehirlerin kaybı halinde, genel seçimlere olumsuz yansıyacağı endişe ve korkusu; iktidarı yerel seçimlerden önce seçim yapmayı zorunlu hale getirdi.

Seçmenin siyaset kurumuna neden güveni yok, seçmen; siyasetçi yok diyorsa vardır.. Nitekim iktidar sözcülerinin tümü, Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin ısrarla erken seçim yok, seçim zamanında yapılacak söylemleri, Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla yine seçmeni haklı çıkardı.

Erken seçim vatana ihanettir diyenler; erken değil, baskın, acil seçim kararı aldı.

Yılmaz Özdil dün kronolojik olarak Erdoğan’ın erken seçim ile ilgili söylemlerini yazdı.

AKP’nin geleneğinde erken seçim yokmuş! geçiniz. İhtiyaç hasıl oldu mu, yılda bir seçim yaparlar; ülkenin ihtiyaçları değil, kendi ihtiyaçları…

Bahçeli görevini yapmış erken seçim fitilini ateşlemiş, Erdoğan’ın haberi varmış, yokmuş, ittifak ortağı istediği için erken seçim e karşı olduğu halde itiraz edememiş, hepsi hikâye! Oldubittiyle biran önce; kap götür seçimidir bu. Seçim güvenliği, temsilde adalet, demokrasi, şartların eşitliği, iktidar güçleri açısından bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Onlar; OHAL şartlarında, kamu gücüyle, iktidarımızı garanti altına alalım derdinde.

Anayasa değişikliğinden sonra 6 ay içinde uyum yasaları çıkarılmalıdır Anayasa hükmüne rağmen, referandum üzerinden bir yıl geçmesine rağmen uyum yasaları hala çıkarılmamış. İktidar kendi menfaati doğrultusunda ‘seçim güvenliği’ ve ‘ittifak yasasını’ çıkarmış. Mecliste grubu olmayanların nasıl aday olabileceği henüz belli değil. 100 bin imza ile aday olunabilecek ama bu 100 bin imza; noter onaylı mı olacak, YSK’ya mı verilecek, belli değil.

Yedinci kez uzatılan OHAL şartlarında seçime gidilecek. Yani sopalı seçimden şikayet edenler, sopalı seçim yapıyor.

Kısa süre önce her şey çok iyi, süper, ülkede hiçbir sorun yok diyenler; ülke kritik bir süreçten geçiyor, ekonomideki belirsizlik, terör tehdidi, dış sorunlar sürdürülebilir değil. O nedenle ülke biran önce seçime gitmeli; biz gelmeliyiz. Biz diyenler kim, şu anda iktidar olanlar.

Yapılacak seçimle ülke yönetimine talip olanlar şu anda tüm kudretiyle ülkeyi yönetenler değil mi? Şu anda ülkeyi yönetenlerin yapmak isteyip de yapamadığı, önünde engel oluşturan ne var? Yeni sistem tam uygulamaya geçmeliymiş! Zaten şu anda uygulanıyor. Bunu Erdoğan’da kabul ediyor; cumhurbaşkanı ile hükümet arasında uyum olduğu için sorun yaşanmadığını vurguluyor. O halde, baskın seçimi zorunlu kılan ne. Ülkenin rejimini kökten değiştirecek bir seçimi etraflıca tartışmadan, alelacele gitmenin ülkeye bir yararı var mı?

Yerel seçimde yaşanacak olumsuzlukların, genel seçimlere yansıma endişesi. Muhalefetin henüz; nasıl bir ittifak yapacağı, ortak aday mı, ayrı ayrı aday mı, neyi nasıl yapacağının belli olmaması iktidarın baskın seçim kararı almasında en etkili sebeplerdendir.

Deniz Baykal’ın referandumdan hemen sonra; geç kalınmamalı, biran önce CHP adayını belirlemeli. Bakın Erdoğan bugünden kampanyayı başlattı, önce partisinin başına geçecek oradan her şeyi kontrol altına alacak dediğinde; ne gereği var, bu acelecilik niye diyenler! Umarız ne yapacaklarını biliyorlardır. Erken açıklayarak adayımızı yıpratmak istemiyoruz diyenler umarız kafalarında belli olan aday açıklandığında yıpranacak bir aday olmaz.