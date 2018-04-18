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Erken seçim tarihi; 24 Haziran 2018 Pazar günü

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Mahir Özel

Genel başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey'in önerileri ve Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in takdir ve tespitleri ile Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri yaklaşık bir yıl öne alınarak 24 Haziran 2018 pazar günü olarak tespit edilmiştir.

Türkiye'miz için, Türk Milleti için  Türk Devleti için hayırlı uğurlu olur inşallah..

Çatımız Vatanseverlik, Zeminimiz Anadolu, Ülkemiz Türkiye, Ülkümüz Kızılelma..

Bu yolda, bu Cumhur ittifakında:  MHP ve AK Partiye gönül veren ve bizleri destekleyen tüm vatandaşlarımızın dua ve destekleri ile demokrasi yolunda sonuna kadar mücadeleye hazırız..

Allah yar ve yardımcımız olsun..

Erken seçim yüce Türk milletine Hayırlı uğurlu olsun inşallah.

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