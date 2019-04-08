Erkenci Kuş 37. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Merakla Beklenen Yeni Bölümde Neler Olacak?

Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Erkenci Kuş’un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta 37. bölümüyle hayranlarının karşısına çıkacak olan dizide, yaşanacaklar merakla beklenmeye devam ediyor. Erkenci Kuş dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

Erkenci Kuş’un merakla beklenen bölümünün ilk tanıtım filmi bugün Star TV tarafından yayınlandı. 13 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak olan Erkenci Kuş 37. bölüm öncesi, dizinin hayranları büyük bir heyecanla bekleyişlerini sürdürüyor. Yayınlanan fragmanda; Can ve Sanem’in düğün telaşına kapıldıkları görülüyor. Yıldırım nikahı kıymaya karar veren çiftin aileleri, bu duruma farklı bakıyor.

Sanem ve Can’ın aileleri arasındaki bu görüş ayrılığı olayların seyrini değiştirecek gibi gösteriyor. Öte yandan Emre ile Leyla da evlenmeye karar veriyor. Can ve Sanem nikah masasına oturuyor. Ancak Hüma ve Menkıbe planlarını uygulamaya koymak için harekete geçtikleri sırada onları nikah masasında yakalıyor.

Erkenci Kuş Yeni Bölüm Ne Zaman?

Erkenci Kuş yayın hayatına başladığı günden bu yana her cumartesi akşamı saat 20:00’de Star TV ekranlarından izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ancak geçtiğimiz hafta sonu yayınlanması gereken Erkenci Kuş 37. bölüm, sebebi açıklanmayan bir durumdan ötürü Star TV’nin yayın akışından çıkarılmış ve yerine San Andreas Fayı adlı sinema filmi koyulmuştu.

Bu gelişmenin ardından 6 Nisan 2019 tarihinde yayınlanması gereken Erkenci Kuş 37. bölüm, yine aynı yayın saati ve gününde yani 13 Nisan Cumartesi günü Star TV ekranlarında olacak.

Erkenci Kuş Son Bölümde Neler Oldu?

Can ve Sanem’i ayırmak için bu zamana kadar sayısız plan yapan Hüma, bu planlarına bir yenisini daha ekliyor. Bu planını gerçekleştirmek için Menkıbe’nin desteğine ihtiyaç duyan Hüma, bu sebeple ilk olarak Menkıbe ile arasını düzeltmek için harekete geçiyor. Menkıbe, Hüma’nın kendisine karşı ilgisine şaşırsa da onun planlarına alet olmaktan kurtulamıyor.

Doğum günü yaklaşan Can, Sanem’in kendisine yaptığı sürprizi gölgede bırakacak bir işe imza atıyor. Kendi doğum gününde Sanem’e evlenme teklifi ediyor. Ailelerin de bulunduğu doğum günü partisinde bu teklife evet diyen Sanem mutluluğu ablasıyla paylaşıyor.