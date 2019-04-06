Erkenci Kuş Yeni Bölüm Neden Yayınlanmadı? Sevilen Dizinin Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Erkenci Kuş’ta, dizinin hayranlarını şok eden bir gelişme yaşandı. Yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen ve reyting rekorları kıran Erkenci Kuş dizisi, her hafta olduğu gibi bu cumartesi de ekrandaki yerini alacaktı.

Ancak Star TV’nin sevilen diziyi 6 Nisan Cumartesi gününün yayın akışından çıkarması, dizinin sevenlerinde soğuk duş etkisi yarattı. Star TV’den bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmaması da sosyal medyada dizi hakkında yeni dedikoduların ortaya atılmasına sebep oldu.

Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Erkenci Kuş dizisindeki gelişmeler, yoğun bir şekilde konuşulmaya devam ediyor. Star TV’nin reyting rekortmeni dizisinin yeni bölümü Star TV’nin yayın akışından çıkarıldı. Bu şok haberle sarsılan, sevilen dizinin takipçileri soluğu sosyal medyada aldı.

Erkenci Kuş dizisinin bu hafta neden ekranlardaki yerini almadığı merak ediliyor. Öyle ki sosyal medyada sevilen dizinin televizyon ekranlarına veda edeceği ve erken final yapacağı bile konuşuluyor. Bu konuda henüz Star TV’den ve dizinin yapım ekibinden gelen bilgilendirme açıklaması söz konusu değil.

Ancak diziye yakınlığı ile bilinen bazı sosyal medya kullanıcıları, dizi çekimlerine ara verildiği için normal şartlarda 6 Nisan Cumartesi günü yayınlanması gereken dizinin bu hafta ekranlarda olmayacağını belirtiyor.

Erkenci Kuş Yeni Bölüm Ne Zaman?

Son dönemde Türk televizyonlarından yayınlanan diziler arasında en çok beğenilen yapımlar arasında yer alan ve her hafta reyting rekorları kıran Erkenci Kuş dizisi bu hafta 6 Nisan Cumartesi günü hayranlarıyla buluşamıyor.

Bu hafta verilen aranın ardından Erkenci Kuş dizisinin merakla beklenen yeni bölümü 13 Nisan Cumartesi günü yine Star TV ekranlarından hayrıyla buluşacak. Öte yandan sevilen dizinin bu hafta ekranlarda yer almamasının sebebi olarak, dizide yaşanan senarist değişikliği gösteriliyor.

Dizinin senaryosunu yazan isimlerden birinin görevden ayrılması üzerine, reyting rekorları kıran Erkenci Kuş dizisinin çekimlerine 1 hafta ara verildiği, 13 Nisan cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümle tekrar Star TV ekranlarında yer alacağı öğrenildi.