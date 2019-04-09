Erzurum ' Sakin Kent' te 10 Milyon Liralık Turizm Yatırımı

ERZURUM Anadolu Ajansı - Erzurum'un "durgun şehir" unvanlı, natürel hoşluklarıyla ziyaretçilerini sanki büyüleyen Uzundere ilçesinde turizme müteveccih 10 milyon liralık yatırım yapılacağı bildirildi.

Beynelmilel Durgun Şehirler Birliğince geçen sene "Türkiye'nin 11. durgun şehri" seçilen Uzundere, Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Yedigöller'in yanı gizeme tarihi kiliseleri, köprüleri, yemyeşil yaylaları ve ormanlarıyla dikkati sürüklüyor.

Üç bin senelik tarihinde çok rakamda uygarlığa konut sahipliği yapan Uzundere, ananesel hayat şekillerini gözetmeyi amaçlayan "durgun şehir" ağına kabul edilmesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin alaka odağı haline geldi.

İlçedeki tarihi ve doğal güzelliklerin daha cazip hale getirilmesi için Erzurum Valiliği, Uzundere Kaymakamlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce çalışma yürütülüyor.

"Özel işletmecinin de önünü açacağız"

Erzurum Valisi Okay Memiş, birliktesiki Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker ve müessese müdürleriyle Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi ve Yedigöller bölgesini ziyaret ederek, burada yaz sezonu için yapılan hazırlık çalışmalarını araştırdı.

Memiş, tahlillerin ardından gazetecilere yaptığı söylemede, Türkiye'nin en ehemmiyetli turizm destinasyonlarından Tortum Şelalesi'ni araştırdıklarını söyledi.

Bölgeyle alakalı Doğa Koruma ve Ulusal Parklar Bölge Müdürlüğünce proje çalışması yürütüldüğünü ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Tortum Şelalesi çevresine 10 milyon liralık bir yatırım yapılacak. Vatandaşların rahatlıkla gezip şelaleyi görmeleri ve aileleriyle bu güzelliklerden faydalanmaları için çok güzel çalışma yürütülecek. Şelale çevresinde kısmi bir heyelan var, burada yine DSİ ile Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma yürütülüyor. Şelale çevresinde şahsa ait alanlar var. Orada da gerekli imar çalışmaları yapılarak özel işletmecinin de önünü açmayı hedefliyoruz. Burada vatandaşlarımıza yakışır bir kamu hizmeti vermek istiyoruz."

"Tortum Şelalesi için 500 bin turist hedefi"

Vali Memiş, Tortum Şelalesi'ni turizm destinasyonu yapmak istediklerini belirterek, "Sadece Tortum Şelalesi için 500 bin turist hedefimiz var. Uzundere ilçesindeki Yedigöller, Tortum Şelalesi, Seyir Terası bölgeleri yapacağımız çalışmalarla daha cazip hale gelecek. Şimdiden çalışmalara başladık, bir kısmını yeni sezona yetiştireceğiz." diye konuştu.

Herkesi doğa harikası yerleri görmeye davet eden Memiş, Erzurum'un sadece kayak merkeziyle değil doğal güzellikleriyle de öne çıktığını sözlerine ekledi.