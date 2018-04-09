Esad rejimi BM kararlarını bir kez daha hiçe saymıştır

Mustafa Toruntay

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını bir kez daha hiçe sayan ve masum insanların ölümüne sebep olan Esad rejimi ni şiddetle kınıyorum.

Suriye’de Esad rejimi ablukası altında olan Duma’da gerçekleştirilen kimyasal saldırı sonucu 75’ten fazla masum sivil hayatını kaybetti, binden fazla sivil gazdan etkilendi. İnsanlığa karşı suç teşkil eden, hiçbir ayrım gözetmeksizin masum sivilleri hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ayrıca herkesin bildiği gibi bu saldırı Esad rejiminin ilk kimyasal saldırısı da değildir.