Sinema dünyasının ve tarihinin en nitelikli işlerinden birisi olarak kabul edilir Esretin Bedeli… Kendisine sinefil diyen her film tutkununun belki de en az beş kere izlemesi gerektiği bir yapımdır.

Her izlenişte seyirlik açısından yepyeni şeyler katabilecek kadar da muhteşem bir yapım olan bu film, hayatımıza 1995 senesinde girdi. Aralarında en iyi film olmak üzere Oscar’da toplamda 7 adaylık alan film, gerçekten de kurduğu atmosfer anlatısındaki güç sayesinde pek çok kesimin takdir edip benimsediği bir yapım olarak kabul edilir. Senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı Frank Darabont’un sinemaya kazandırdığı en etkin hazinelerden birisi olarak filmde Morgan Freeman’ın ortaya çıkardığı performans ve karakteri aracılığıyla atmış olduğu tiratlar da dikkat çekici bir popülerliğe de sahip olmaktadır.

Film, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar arasında kurmuş oldukları dünyaya odaklanmaktadır. Genç ve başarılı bir banker olan Andy, karısı ve karısının sevgilisini öldürmek suçuyla yargılanmaktadır. Bu suçla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Andy’nin hayatı her şeye rağmen umut dolu ve mutluluğa odaklı iyimserliklerle şekil almaktadır. Red ise Andy’nin parmaklıklar arasında da olsa hayata bağlılığına ortak olacak en önemli arkadaşı olacaktır. İkili arasında kurulan dostluk ve tüm hapishane genelinde şekil alan bu sıcak iletişim sayesinde sizler, izlemekte olacağınız filmin genel yapısını bir hayli etkili bulmuş olacaksınız. Ünlü roman yazarı Stphen King’in eserinden beyazperdeye uyarlanan Esaretin Bedeli; aradan uzun seneler geçmesine karşın hala yeni çekilmiş bir film kalitesinde ve günümüzdeki pek çok önemli yapımın bile üzerine çıkabilecek kadar harika bir anlatıya sahip olmaktadır. Senelerin asla eskitemeyeceği bir oyuncu olan Morga Freeman’n muhteşem performansının yanı sıra Tim Robbins ve Bob Gunton gibi önemli oyunculuklarla de desteklenen bu yapım sayesinde, seyirlik alanınız harika bir film ile güçlenecek.

Unutmamak gerekir ki sinemayı seven her insanın mutlaka izlemesi gereken bir yapım bu. Genel olarak bakıldığında da Esaretin Bedeli, 2.20 dakikalık süresinin nasıl akıp gittiğini anlamayacağınız kadar muazzam ve her sahnesinde kültlük ögelerini bulunduran bir etkileşime sahip. Bu filmi seyrederken kendinizi özel hissedecek ve popüler sinemanın o dönemki yansımalarına da net bir şekilde adapte olacaksınız.