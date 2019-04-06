Esenler Belediyesi 15 Temmuz Millet Bahçesi için Seçime gitti

İstanbul Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal yapılıp yapılmaması kararı için ulus sandığa gitti. Millet bahçesi girişine konulan sandıkta oyunu kullanan yurttaşlar, mangal uygulamasının devam edip etmemesini tanımlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fotoğrafı açılışı yapılan Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, havaların ısınmasıyla beraber ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle hafta sonları yalnızca Esenler değil, etraf ilçelerden de gelen yurttaşlarla tıklım tıklım dolan 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne gösterilen alaka, acayip bir kasveti de birliktesi getirdi. Millet bahçesinin ziyaretçilerinden kimileri burada mangal yapılmasına karşı çıkarken kimileri de mangal uygulamasının devam etmesini istiyor.

MİLLET BAHÇESİNİN GİRİŞİNE SANDIK KONULDU

Mangal mevzusunda belediyeye gelen arzları değerlendiren Esenler Belediyesi de mangal uygulamasının devam edip etmemesi doğrultusunda alınacak kararı milletin vermesini istedi. 15 Temmuz Halk Bahçesi'nin girişine konulan bir sandıkla yurttaşın düşüncesi soruluyor. Ziyaretçiler iki hafta süresince kullanacakları reylerle 15 Temmuz Halk Bahçesi'nde mangal yapılıp yapılmamasına karar verecek. 18 yaşından büyük her bir ziyaretçi, 6, 7, 13 ve 14 Nisan 2019 tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında kimlik takdimi ile bir kez rey kullanabiliyor.

Ailesiyle beraber halk bahçesine gelen ve sandığa "evet" oyunu atan Züleyha Baki, "Yakın yerlerde mangal yapıp çocuklarla eğlenebileceğimiz bir yer olmadığı ve uzaklara da gidemediğimiz için evet oyu kullandım. Ama sarih alanlarla yapılması güzel değil. Mangal için yapılan özel yerlerde yapılırsa hoş olur" dedi.

"Hayır" oyu kullanan Selahattin Toyra da dumandan etkilendiğini ifade ederek, "Hayır dememdeki amaç, çevreyi çok kirletiyor. Dumandan rahatsız oluyoruz. Hayır diyorum ve burada mangalın yapılmasını istemiyorum" dedi.

10 bin kişinin oy kullanmasının beklendiği halk oylamasının sonucu 16 Nisan 2019 tarihinde halka açık şekilde yapılacak olan sayımla belirlenecek.

(Serdal Altıntepe/İHA)