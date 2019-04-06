Esenyurt’ta Korkutan Çatı Yangını ( Videolu )

Esenyurt'ta bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin yan taraftaki iki binaya atlaması paniğe neden oldu. İtfaiye takımlarının müdahalesi neticeyi yangın hakimiyet altına alındı.

Hadise, Esenyurt Mehterçeşme Semti 1856 Caddede akşam saatlerinde alana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın çatı katında sobadan kaynaklanan yangın alana geldi. Rüzgarın da tesiriyle alevler yan taraftaki iki binaya atladı. Yangının öteki binalara atlaması sebebiyle mahalle sakinleri fobi dolu anlar yaşandı. Yurttaşların ihbarı üzerine hadise yerine çok rakamda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye takımlarının müdahalesi neticeyi yangın kısa müddette hakimiyet altına alındı.

Yangında can veren ya da yaralanan olmazken mahalle sakinlerinin panik anları kameralara yansıdı. Yangın sonrası 3 binanın çatı katında parasal zarar alana geldi.

(Armağan Yılmaz/İHA)