EŞİTLİK İÇİN KONUŞ! ŞİMDİ TAM ZAMANI...

Halim Utlu / Gazeteci

Gıda güvenliği ve ormancılık alanlarında Orta Asya ülkelerini desteklemek için FAO-Türkiye Ortaklık Programı ve FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı’nın uygulanması, FAO’nun Suriye’deki mülteci ve ev sahibi topluluklara hitap eden Suriye Mülteci Dayanıklılık Planı ve büyük ölçekli Küresel Çevre Fonu’nun iklim değişikliği, arazi bozulması ve biyolojik çeşitlilik proje çalışmalarını yürütmesinin yanı sıra, FAO Tacikistan eski Temsilcisi olan ve geçen ay FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilciliğine atanan Viorel Gutu,ayağının tozu ile TÜRKİYE'deki ilk etkinliğe imzasını attı.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla,yarın(12 Mart) CerModern'de (Anafartalar Mahallesi, Altınsoy Cad. No:3, Sıhhıye / Ankara) EŞİTLİK İÇİN KONUŞ! ŞİMDI TAM ZAMANI konulu bir gün ile fotoğraf sergisi düzenledi..

Sollorano,Gutu, Dr. Fakıbaba ve Dr. Kaya konuşacak

Türkiye’deki Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının ortak etkinliği olarak düzenlenen, Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında, eşitlik için çalışan ve değişimin öncüsü olarak kabul edilen kadınlar, kendi deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. EŞİTLİK İÇİN KONUŞ!ŞİMDI TAM ZAMANI konulu etkinlik, saat 10.00'da başlıyor...

Etkinlikte, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojáčková-Sollorano, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu , Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba ve teşrifleri halinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, bir açılış konuşması yapacak.

Eşitlik için Çalışanlar: Değişimin Öncüsü Kadınlar Konuşuyor

BM Türkiye Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde ayrıca, sosyal girişimci, şef, yemek ve mutfak kültürü araştırmacısı, yazar ve hikaye anlatıcısı Ebru Baykara Demir, moda tasarımcısı Hatice Gökçe, Alemdağ Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Ela Kelepir, Alemdağ Göçmen Sağlığı Merkezinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahlam Özmen ile Yenimahalle Kadın Sağlığı Merkezi'nde sağlık aracısı Hiba Ağa, " Eşitlik için Çalışanlar: Değişimin Öncüsü Kadınlar Konuşuyor "başlıklı bölümde söz alacak.

EŞİTLİK İÇİN KONUŞ! ŞİMDİ TAM ZAMANI konulu etkinlik,Türkiye’de faaliyet gösteren BM Kuruluşlarının, kadınların toplumsal konumlarının güçlenmesine yönelik çalışmalarından fotoğrafların sergilendiği, fotoğraf sergisinin açılışı ile sona erecek..

Etkinlik programı

09:30-10:00 Kayıt,

10:00-10:45 Açılış konuşmaları;

Sayın Irena Vojáčková-Sollorano, BM Türkiye Mukim Koordinatörü,

Sayın Viorel Gutu, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi,

Sayın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan,ı

Sayın Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı (teşrifleri halinde),

10.45 – 12.15 Eşitlik için Çalışanlar: Değişimin Öncüsü Kadınlar Konuşuyor;

Sayın Ebru Baykara Demir - Sosyal girişimci, şef, yemek ve mutfak kültürü araştırmacısı, yazar ve hikaye anlatıcısı

Sayın Hatice Gökçe – Moda Tasarımcısı,

ayın Dr. Ela Kelepir - Alemdağ Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi Sorumlu Hekimi,

Sayın Dr. Ahlam Özmen - Alemdağ Göçmen Sağlığı Merkezinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı,

Sayın Hiba Ağa – Yenimahalle Kadın Sağlığı Merkezi'nde Sağlık Aracısı,

12.15 Fotoğraf sergisi açılışı (BM Kuruluşlarının sahada yürüttüğü Kadının Güçlenmesi Projelerinden fotoğraflar)

Viorel Gutu kimdir?

Viorel Gutu, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye’ye, yeni temsilci olarak 28 Şubat 2018'de atandı, Mart'ın ilk haftasında da göreve başladı. F AO Tacikistan eski Temsilcisi olan Viorel Gutu, aynı zamanda FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve FAO Özbekistan Temsilcisi görevini de yürütüyor. Gutu bu görevi, geçtiğimiz günlerde FAO Avrupa ve Orta Asya Bölge Temsilci Yardımcılığına atanan Yuriko Shoji’den devraldı.

Moldova vatandaşı olan Gutu, 2014’te FAO Tacikistan Ofisi’nin Başkanı olarak FAO'ya katıldı ve ülke ofisinin ulusal hükümet, AB ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı da dahil olmak üzere, önemli bağışçılarla üretken ilişkiler kurma konusunda önemli roller üstlendi.

FAO Türkiye’nin sağlam temeli ve geniş tecrübesine güveniyor

Yeni Türkiye Temsilcisi Gutu’nun, Tacikistan’daki görevi esnasında, FAO’nun ülkedeki ofisinin statüsünü belirleyen ev sahibi ülke anlaşması imzalandı. Gutu, FAO'nun Tacikistan hükümetine verdiği desteğin stratejik önceliklerini belirleyen Tacikistan'ın ülke programlama çerçevesi için, hükümet yetkilileriyle görüşmeler yürüttü.

Selefi Yuriko Shoji’nin kaldığı yerden göreve devam eden,FAO Türkiye Ofisi’nin sağlam temellerine ve geniş tecrübesine güvenen, bölgenin giderek artan ihtiyaçlarına cevap vermek için, yüksek ve çeşitli kapasiteye sahip güçlü bir ekibi yönetmenin zevkli olacağını ifade eden Gutu,Doğu Timor’daki Birleşmiş Milletler Geçiş Yönetimi’nde ekonomik işler yetkilisi olarak çalıştı. Barışı koruma operasyonları, yoksulluğun azaltılması ve acil durumların önlenmesi konularıyla ilgilendi.

Küresel Çevre Fonu’nun iklim değişikliği, arazi bozulması,biyolojik çeşitlilik projelerine odaklanacak

10 yılı aşkın bir süre AB, FAO, USAID, JICA ve IFAD'ın uluslararası projelerini yönetti ve daha sonra Moldova Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakanlığı’nda tarıma bağış yardımlarını koordine etti.

Yetkili ekonomi doktorasına sahip Gutu'nun, gıda güvenliği ve ormancılık alanlarında, Orta Asya ülkelerini desteklemek için, FAO-Türkiye Ortaklık Programı ve FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı’nın uygulanması, FAO'nun Suriye'deki mülteci ve ev sahibi topluluklara hitap eden, Suriye Mülteci Dayanıklılık Planı, başlıca çalışma alanları arasında yer alıyor.

Türk Mutfağı ve Türkiye hayranı

Büyük ölçekli Küresel Çevre Fonu’nun iklim değişikliği, arazi bozulması ve biyolojik çeşitlilik projelerine de odaklanacak olan yeni Türkiye Temsilcisi Gutu,Türk Kültürünü seviyor,Türk Mutfağının gerçek bir hayranı olarak, hem iş, hem de eğlence için sık sık Türkiye’ye seyahat ediyordu. Moldova'lı çiftçilerin bilgisini artırmak için, seracılık ve hasat sonrası süreç alanlarında iyi uygulamaların paylaşımı ve bilgi alışverişi amacıyla, Türkiye’ye çalışma ziyaretleri düzenleyen Viorel Gutu,çiftçileri ara sıra Adana, Antalya ve Mersin’in de olduğu güney illerine getirdi.

Moldova Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakan Yardımcılığı yaptı

Moldova'da Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Gutu, tarım ve kırsal kalkınma alanındaki stratejik politika uygulamalarının eş güdümünden, izlenmesinden ve değerlendirilmesinden sorumluydu. Bakanlık ve dairelerinin etkinliğini geliştirmek için, geniş çaplı reformlar başlatanGutu, Moldova'da tarımın geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği ve diğer bağışçılarla görüşmelerde de bulundu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye’nin yeni temsilcisi Viorel Gutu'yu, biz de kutluyor, Türkiye'de iz bırakacak başarılı projelere imza atacağına inanıyor ve bekliyoruz...