ESKİ HÜKÜMLÜ TAŞERON İŞÇİLERİN MAĞDURİYETİNİ GİDERECEK MİSİNİZ?

İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi’nin “İşverenler, elli veya daha fazla isçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü isçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun islerde çalıştırmakla yükümlüdürler.” hükmünü içeriyor, buna karşın taşeron işçiye kadronun düzenlendiği 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesi ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Geçici 23. Maddenin a) bendi ile kadroya alınacak alt işveren işçilerinin 657 sayılı Kanununun 48 inci Maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları koşulu getirilmişti.

Söz konusu alt bentlerdeki şartlar olan “kamu haklarından mahrum bulunmamak”, “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş̧ olsa bile; kasten islenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış̧ olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin isleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak” ve “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” koşullarının İş Kanunu’nun 30. maddesi ile çeliştiğini ifade edip soru önergemde bu konuda herhangi bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağını sordum.