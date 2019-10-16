Eski Playboy güzeli cumhurbaşkanı adayı oldu!

Magazin 16.10.2019, 22:57
Eski Playboy güzeli cumhurbaşkanı adayı oldu!

Playboy mecmuasına verdiği pozlarla tanınan 31 yaşındaki model ve şarkıcı Ava Karabatic, 2020 senesinde yapılacak Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı tercihlerinde bağımsız aday olacağına söyledi.

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