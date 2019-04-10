Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 133. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz büyük bir heyecanla takip edilmeye devam ediliyor. Dizinin hayranları bu hafta yayınlanacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 133. bölüm öncesi merakla fragmanın yayınlanmasını bekliyor.

ATV ekranlarının en iddialı dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hayranlarını ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde; Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Tarık Ünlüoğlu, Tunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Raci Şaşmaz gibi Türk televizyonlarının aranan yüzlerinin olduğu dizide yeni bölüm heyecanı sürüyor. Geçtiğimiz hafta 132. bölümüyle ekranlara gelen fenomen dizide yaşananlar nefesleri kesmişti.

Hızır ve İlyas Akif arasında yaşananlar büyük bir ilgiyle takip edildi. Her dakikası soluksuz izlenen dizinin yeni bölümü de merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranları merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 133. Bölüm Fragmanı

ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölüm tanıtım filmi henüz yayınlanmadı. Önümüzdeki günler içerisinde ATV’nin sevilen dizisinin 133. bölüm fragmanını yayınlayacağı tahmin ediliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. Bölümde Neler Oldu?

Nefesleri kesen sahnelerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Çakırbeyliler, Zeki’nin yeğeni olan Yavuz’u köşeye kıstırıyor. Yavuz’un gerçekleri söylememesini isteyen Ferman, onu vurarak öldürüyor. Hızır, Zeki’ye haber gönderen kişiyi bulmak için acil olarak harekete geçiyor ve onu köşeye kıstırmak için bir plan hazırlıyor. Öte yandan Zeki, Haşmet’e haraç ödeyeceğini açıklarken, Ünal aralarında Zeki ile irtibat kuran birisinin olduğunu gün yüzüne çıkarıyor.

İlyas ile Behzat karşı karşıya geliyor. İlyas içerdekileri öldürürse ona ne kadar minnettar kalacağını açıklıyor. Bu sırada İlyas’ın telefonu çalıyor ve arayan kişi Zeki’nin adamlarının kendilerine baskın yaptığını ihbar ediyor. İlyas acil olarak oradan çıkarken Behzat, Ferman’a üst üste gelen bu kadar olayın tesadüf olmadığını söyler. Alparslan’ın kız arkadaşı hakkında söyledikleri Hızır’ın kafasını karıştırmaya devam eder. Esra ve Akif’i sert bir dille uyaran Hızır, böyle bir durumun tekrar etmesi durumunda ikisini de öldüreceğini söyler.