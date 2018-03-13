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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI
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Yenimahalle Belediyesi personeline “Duygusal Zekâ” konulu eğitim verildi
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Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparklarda 1 saate kadar ücretsiz, bir saatten sonra 24 saat 1 TL
İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlar Beypazarı'nda anıldı
BÜYÜKŞEHİR
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. Bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. Bölüm fragmanı
"Zamanlamayı doğru yapmazsa, Ceylan da ben ya da Ünal Bey de ölür!"
13 Mart 2018 Salı 15:52
İzlenme: 12
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.