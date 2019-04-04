Esnafları Gezen Altınok: " Vatandaşımızı üzeni biz de üzeriz"

ALTINOK, MAKAMINA OTURMADAN PAZAR YERLERİNİ ZİYARET ETTİ

ALTINOK: VATANDAŞIMIZI ÜZENİ BİZ DE ÜZERİZ

Daha önceki Belediye Başkanlığı dönemindeki hizmetleriyle pazarcılıkta yepyeni bir dönemi başlatan ve seçim çalışmaları sürecinin yanı sıra devir teslim töreninde de ‘Makamım sokaklar olacak’ diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, henüz makamına oturmadan pazar yeri ziyaretinde bulundu. Başkan Altınok, pazar esnafıyla yaptığı sohbette, “Bundan sonra vatandaşa hakaret yok, kalp kırmak yok. Vatandaşın gönlü alınacak, gönlü yapılacak. Pahalı satış yapılmayacak, çürük mal satılmayacak. Biz kimsenin ekmeğiyle oynamıyoruz, oynamak da istemiyoruz. Ama vatandaşın üzülmesine de asla tahammülümüz yok. Vatandaşımızı üzeni biz de üzeriz” dedi.

ESNAFLARLA SOHBET ETTİ

Mazbatasını Keçiören İlçe Seçim Kurulu’ndan almasının hemen ardından yapılan devir teslim töreni sonrası çalışmalarına başlayan Başkan Altınok, siyasette önemli olan şeyin geride bırakılan eserler olduğunu kaydetti. Makam koltuğuna oturmadan ilk mesaisine pazar yerlerini ziyaretiyle başlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Mesire Pazarında esnafla ve vatandaşla buluştu. Altınok, vatandaşlardan gelen talepleri dinledi, esnaflarla sohbet etti. Vatandaşlarla kurduğu samimi görüntüyle de büyük beğeni toplayan Altınok, pazar ziyareti sırasında bir vatandaşın evinde çay davetini de kırmayarak ziyarette bulundu.

“VATANDAŞIN ÜZÜLMESİNE ASLA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK”

Pazar ziyareti sırasında bir vatandaşın kereviz fiyatından şikâyet etmesi üzerine o vatandaşla yürüyerek pazar esnafının yanına giden Başkan Altınok, önce hem pazarcıyı hem de vatandaşı dinledi. Daha sonra pazarcı esnafına tavsiyelerde bulunan Başkan Altınok, “Bundan sonra vatandaşa hakaret yok, kalp kırmak yok. Vatandaşın gönlü alınacak, gönlü yapılacak. Pahalı satış yapılmayacak, çürük mal satılmayacak. Biz kimsenin ekmeğiyle oynamıyoruz, oynamak da istemiyoruz. Ama vatandaşın üzülmesine de asla tahammülümüz yok. Vatandaşımızı üzeni biz de üzeriz. Güler yüz göstererek sevap kazanmak da lazım. Biz Keçiören’de esnafımızın da vatandaşımızın da yüzünün gülmesini istiyoruz” diye konuştu.



Pazarda karşılaştıkları sorunlardan şikâyet eden bir vatandaş Başkan Altınok’a dönerek, “Başkanım biz dört gözle sizin gelmenizi bekledik. Biz de kimsenin ekmeğiyle oynansın istemiyoruz. İlginiz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanırken diğer bir vatandaş da, “Başkanım gelmenizi çok istedik, Rabbim hayırlara vesile kılsın” temennisinde bulundu. ​