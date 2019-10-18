"Ahilik, bizlere yol gösterici olmaya devam edecektir"

ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen, öğrencilere tüm yönleriyle Ahiliği anlattı.

Özen, "Toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas alan Ahilik kültürü, sadece esnaf ve sanatkârlarımıza değil, hepimize, hayatımızın her safhasında yol göstermeye devam edecektir." dedi.

Cebeci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik "Ahilik" konulu konferans düzenlendi.

Cebeci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen, 9. sınıf öğrencilerine Ahiliğin önemini anlattı.

Ahilik geleneğini yaşatarak, gelecek nesillere aktarmak ve Ahi Evran-ı Veli'yi anmak amacıyla her yıl kutlanan Ahilik Haftası'nın bu yıl da 16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında kutlandığını belirten Özen, "Ahi Evran-ı Veli Hazretleri tarafından kurulan bir esnaf ve sanatkâr teşkilatlanması olan Ahilik, ticari, ekonomik, toplumsal, askeri, eğitsel ve kültürel faaliyetlerde bulunan bir sivil toplum örgütlenmesidir." dedi.

Özen, slaytlar eşliğinde Ahiliğin tüm yönlerini anlattığı sunumunda özetle şunları kaydetti: "Ahilik, Anadolu'da XIII. yüzyılda kurulmuş ve belli kurallar dahilinde işlemiş esnaf ve sanatkarlar birliği olarak tanımlanır. Ahilik teşkilatının Anadolu'da kurucusu, Ahi Evran-ı Veli Hazretleridir. Ahlak, sanat, ilim ve misafirperverliğin uyumlu bir bileşimi olan Ahilik Teşkilatını kuran Ahi Evran, bu kurumu saygın hale getirmiş ve bu yapı yüzyıllar boyunca ülkemizde esnaf ve sanatkârlarımıza öncülük etmiş, bugüne taşıdığımız öz değerimizdir.

Ahilik, işi kutsal, çalışmayı ibadet sayan, karşılıklı işbirliği ve sosyal dayanışmaya dayalı, kaliteyi ve müşteri hizmetini ilke edinmiş, meslekî gelişmeyi sürekli eğitimle pekiştiren bir ahlâk anlayışını temsil eder. Ahi teşkilâtında kalite anlayışı, müşteriyi merkeze alan bir üretim ve her kademede eğitim anlayışından geçmektedir.

Ahilikte meslek ahlâkı her şeyin üstünde tutulmakta, çırak, kalfa ve usta arasında sevgi bağı kurulmuş, ilişkiler ahlâkî ve meslekî temellere oturtulmuştur. Ahi teşkilâtında zorunlu olmadıkça iş ve meslek değiştirmek yasaktı.

Ahilik; ekonomik faaliyette bulunmayı, çalışma hayatında dayanışma ve işbirliğini önemli bir değer olarak görmüş, iyi işler yapmayı, sahasında ilerlemeyi toplumsal görev ve sorumluluğun icapları arasında saymıştır.

Bir kalfa ustalığı hak edince düzenlenen bir törenle 'Şed' kuşanır ve 'Usta'lığa terfi ettirilirdi. Şed kuşanarak fütüvvet yoluna giren usta, Ahi Evran düsturuna göre; 'Eline, diline, beline sahip ol. Kalbini, kapını, alnını açık tut.' ilkelerine bağlı kalırdı. Bir başka düstura göre; Ahinin eli, kapısı, sofrası açık olmalı; gözü, beli ve dili kapalı olmalı idi.

Ahiler kız çocuklarına da şu öğüdü verirlerdi: 'Eşine, işine, aşına özen göster.' Yine Ahilikte; başkasının ayıbını görmemek, onun yüzüne vurmamak ve alçak gönüllü olmak belli başlı prensiplerden biriydi.

Ahilik, her insanın bir iş ve meslek sahibi olmasını amaçlamıştır. Bu ilke işsizliğin yok edilişi ile eşdeğer ve kurum olarak işsizliğe bakış açısını göstermektedir. Anadolu’muzda okulların tatil edildiği yaz dönemlerinde ailelerin çocuklarını bir sanatkar yanına çırak olarak vermeye devam etmesi geçmişten günümüze ahiliğin yansımasıdır.

Ahilik bizim kültürümüzün temel değerlerinden biridir. Ahilik sadece esnaf ve sanaatkâr kurumu değildir, bir medeniyet projesidir ve manevi boyut içerir. Günümüzün yükselen değerlerinin önemli bir kısmının özünde Ahiliğin temel ilkeleri yatmaktadır.

AHİ AYIPLI MAL SATAMAZ

Çalışacaksın, aldatmayacaksın. Ahi ayıplı mal satamaz. 'Pabucunu dama atmak' deyimi vardır. Eğer bir imalat hilesi söz konusu ise ilgili usta çağrılır, aldığı ücretin müşteriye iadesi sağlanır, ayıplı ayakkabı da kullanılmamak için dama atılırmış. Bir esnafın yaptığı ayakkabının dama atılması o usta için en büyük ayıp olup, meslekteki şeref ve itibarını sıfırlar ve müşterisinin azalmasına yol açarmış.

Ahiliğin temel felsefesini, üretilen mal ve hizmette müşteri odaklı düşünceyi ifade eden 'Müşteri velinimettir' anlayışı oluşturur. Mesleki eğitim ise ömür boyu devam eder, katılım ve paylaşım esastır. Çalışanlar arası dayanışmayı sağlamak, moral ve verimliliği artırmak için toplantılar yapılırdı. Üretilen kaliteli mal ve hizmeti ucuza satmak, hatasızlık esastı. Ayrıca israf haram olduğu ve maliyetleri artırdığı için yasaktı.

Ahilik özünde bir yaşam biçimidir. Toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas kılan Ahiliğin ruhu, felsefesi, esnaf ve sanatkarlara, hepimize hayatımızın her safhasında yol göstermeye devam edecektir."

Konuşmasının ardından okul yönetimine, öğretmenlere ve Ahilik temalı konferansa katılan öğrencilere teşekkür eden Özen, öğrencilere, araştırmaya dayalı, hedefini belirlemiş, gayretli öğrenciler olarak başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi.

Özen'in sunumunun ardından, öğrenci İrem Yayın tarafından Ahilik Duası okundu.

Ahilik konferansının organizasyon çalışmalarını yapan Öğretmen Gülden Kılıç, Mesleki Gelişim dersi kapsamında 9. sınıf öğrencilerine meslek ahlakını doğru anlamaları ve hayata geçirebilmeleri adına düzenlenen Ahilik konferansına konuşmacı olarak katılımlarından dolayı ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen'e teşekkür etti.

Cebeci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlkay Aydın Er de yaptığı konuşmada,"Sizler meslek lisesini seçen öğrencilersiniz. Buradan mezun olduğunuzda bir mesleğiniz olacak. Yaptığınız işi en doğru, en ahlaklı, kurallara uygun olarak yapmalısınız. Ahilik kültürü, siz öğrencilerimizin vasıflı ve kaliteli meslek mensupları olarak yetiştirilmesine ışık tutacaktır. Bugünün Ahiliği; vatanını, milletini öncelikli olarak sevmek ve yaptığı işi doğru, düzgün ahlaklı yapmaktır. Yani Allah'tan korkmak, kuldan utanmak Ahiliğin özetidir. Eğer biz böyle olursak vatanımızın temeli her zaman sağlam kalır." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü İlkay Aydın Er, konuşmasının ardından ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen'e sunumundan ötürü çok teşekkür ederek, günün anısına teşekkür belgesi ve çiçek takdiminde bulundu.