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AKUT Spor Kulübü’nün 10. Yaş günü kutlandı

AKUT Spor Kulübü olarak 10. kuruluş yıldönümümü, 5. Etiler Festivalindeki (EtilerFest) Sokak Oyunları etkinliği ile kutlandı.

Etkinlik 25.09.2019, 10:05 Tuğçe Hanım
AKUT Spor Kulübü’nün 10. Yaş günü kutlandı
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AKUT Spor Kulübü olarak 10. kuruluş yıldönümümü, 5. Etiler Festivalindeki (EtilerFest) Sokak Oyunları etkinliği ile kutlandı.

İstanbul Etiler’deki Sanatçılar Parkı’nda Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Hülya Çavuş Eğitim Vakfı (HÇEV) tarafından 21 ve 22 Eylül 2019’da düzenlenen EtilerFest’te, Sokak Oyunları etkinliği ile yer alındı.

Etkinlikte seksek, bezirganbaşı, yağ satarım bal satarım, lastik, yakar top, ip atlama gibi eski sokak oyunlarını her yaş grubundan festival katılımcıları ile birlikte oynandı. Sokak oyunlarını çocuklara tanıtıldı.

Festivalin son gününde yaş günü pasta kesildi. Festivalde konuşma yapan AKUT Spor Kulübü Derneği Başkanı Nasuh Mahruki, spor kulübünün 10 yıl içinde kazandığı başarıları ve hedefleri anlattı. Sporculara ve gönüllülere teşekkür etti. Festivalde AKUT Spor Kulübü 2. Başkanı Saydun Gökşin de eğlenceli ve dolu geçen festivalde, AKUT Spor Kulübü'nün iki gün boyunca yaptığı sokak oyunlarını özetleyen bir konuşma yaptı.

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#AKUT Spor Kulübü
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