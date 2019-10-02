ANKAmall'de Atatürk fotoğrafları sergileniyor

Atatürk’ün Ankara’ya gelişine dair çok özel fotoğraflar Seymen ve Bacıeren gösterileri eşliğinde ANKAmall’da sergileniyor

ECE Türkiye tarafından yönetilen ve gerçekleştirdiği etkinliklerle hayatın her alanına dokunan ANKAmall, yine çok özel bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

Ankara Kulübü Derneği işbirliği ile 1 Ekim tarihinde ANKAmall’da kapılarını açan, Atatürk’ün Ankara’ya gelişini ve Ankara Seymenleri’nin Ulu Önder’i karşılamalarını konu alan fotoğraf sergisi ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Küçük büyük herkesin dikkatini çeken serginin açılışı, Seymen ve Bacıeren gösterileri eşliğinde gerçekleşti.

27 Aralık 1919’da Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin tek orijinal fotoğrafının da yer aldığı sergi, ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşattı. 1970’li yıllara kadar farklı dönemlerde çekilmiş kutlama ve Seymen halayı fotoğraflarının da yer aldığı sergi hakkında bilgi veren Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan ‘’Bu sergide Ankara meydanlarının değişik noktalarında 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişi ve 13 Ekim Ankara’nın Başkent Oluşu’nun kutlamalarına dair fotoğraflar bulunuyor. Bu arşiv sadece bizim kulübümüze ait ve çok nadir sergiliyoruz’’ diye konuştu. 5 Ekim Atatürk’ün Ankara hemşehriliğinin de 97. Yıl dönümü olduğunu hatırlatan Özaslan, ‘’Biz 5-13 Ekim tarihlerini Uluslararası Başkent Ankara Haftası olarak kutluyoruz. ANKAmall ekibine de bu coşkumuzu, kutlamamızı bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.

50’den fazla fotoğrafın yanı sıra Seymen ve Bacıeren kostümleri ile takılarının da sergilendiği etkinlik 7 Ekim tarihine kadar devam edecek.