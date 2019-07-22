Ankapark - Wonderland Eurasia Nerede – Nasıl Gidilir?

Ankara Ankapark’ın 20 Mart 2019 tarihinde açılışı yapıldı. Wonderland Eurasia olarak tüm dünyaya adını duyuran park yalnızca Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en büyük tema parkı olma özelliğini taşıyor. Yapımına 2013 yılında başlanan park 6 yılda tamamlanarak halkın huzuruna açıldı. Bu parkın yapımında 2 milyardan fazla miktarda da para harcandı.

Ankapark - Wonderland Eurasia Nerede

Ankapark yaklaşık olarak 2 milyon metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Bu özelliğiyle de Avrupa’nın en büyük tema parkı olma unvanını kazandı. Ankapark nerede sorusunun cevabı ise şehir merkezinin biraz dışında olduğudur. Bu park Esenboğa Havalimanından yaklaşık olarak 35 km uzaklıktadır. Ankara’nın şehirlerarası otobüs terminali olan AŞTİ ile arasındaki mesafe ise 8 km’dir. Ankapark’ın açık adresi ise: Gazi Mahallesi, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı Yenimahalle’dir.

Ankapark - Wonderland Eurasia Ücret Tarifesi

Ankapark’ta farklı ücretlendirme tarifeleri mevcuttur. Bu tarifler günlük ve yıllık şeklinde değişebilmektedir. Ankapark giriş ücreti çocuk ve yetişkinler için günlük tek kişi için 25 TL’dir. Bu ücretin 5 lirası giriş için alınırken 20 lirası eğlence ünitelerinde kullanılması için verilen kredidir. Bir günlük sınırsız kullanım isteyen kişiler ise 150 TL vererek limitsiz bilet alabilir. Bunun yanı sıra günlük VIP bileti de mevcuttur. Bunun ücreti ise 190 TL’dir.

Ankapark biletlerini yıllık alabilmek de mümkündür. Yıllık limitsiz bilet almak isteyen kişilerin 950 TL ödemeleri gereklidir. Yıllık VIP ise 1250 TL’lik ücretlendirmeye tabidir. 0-2 yaş arası çocuklar için herhangi bir ücret ödenmesine gerek yoktur. Şayet aile olarak Ankapark’a gidilmişse 4 kişilik bir aile için günlük 80, 5 kişilik bir aile için ise 94 lira ücret ödenmesi yeterlidir.

Ankapark - Wonderland Eurasia'da Neler Var?

Ankapark 12 farklı tematik alandan oluşuyor. Bu tematik bölümlerin içerisinde de Türkiye’nin en büyük bot kulesi olan Wind Rider yer alıyor. Bunun dışında yalnızca Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en büyüğü olan Uçan Ada’da yine Ankapark’ta yer alan şeylerdendir. Ayrıca Türkiye’de tasarımı yapılan Zelzele, Lav Macerası, buz mağarası, kara tren parkuru, lazer arenası da Ankapark’ta ziyaretçilerini beklemektedir.