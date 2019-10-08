Ankara'da kahve sevenlerin büyük buluşması

Dream Sales Machine tarafından bu yıl Bilkent Center’da 4’üncüsü gerçekleştirilen Ankara Coffee Festival, 31.729 ziyaretçinin katılımıyla tamamlandı. Festival kapsamında 25 atölye çalışması ve 23 konser düzenlendi.

Ankara Coffee Festival, 4. yılında nitelikli kahvenin kaynaktan başlayan yolculuğunu kahvenin geçmişi ve günümüzün yeni nesil lezzetleri ile birlikte paylaştı. 31.729 kahveseverin katılımıyla gerçekleşen Ankara Coffee Festival yeni bir katılımcı rekoruna imza atarken, festival kapsamında 25 atölye çalışması ve 23 konser düzenlendi. Kahvenin yanında 6 ton süt ve 5.500 şişe su tüketildi, arıtılmış su miktarı 42.462 litre olarak gerçekleşti.

Başkentin kahve kokulu festivali

Her yıl onlarca kahve profesyonelini kahveseverlerle buluşturan Ankara Coffee Festival, bu yıl da eğitici ve eğlenceli içeriklerle dolu workshop ve seminer programına ev sahipliği yapıyor. Kahve meraklıları için workshop alanında demleme teknikleri, duyusal tadım, kahveli içecekler, kahve yemek eşleşmeleri başlıkları altında atölye çalışmaları yapılıyor, seminer ve panellerde merak edilen konular katılımcılarlapaylaşılıyor.

Ankara Coffee Festival’in 4. yılında çok daha olgun bir organizasyon niteliği kazandığını ve sadece birkaç yıl içinde dünya çapında tanınan İstanbul Coffee Festival’i yakaladığını söyleyen Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, ACF’nin her yıl yeniliklerle geleceğini ve başkentlilerin beklentilerinin de ötesine geçeceğini vurguladı. Bilkent Center’ın festivale büyük destek sağladığını vurgulayan Sesli, festivale katkı veren tüm sponsorlara ve ziyaretçilere teşekkürlerini sundu.

Sahnede Bilkent Center’ın 20. yaşını kutladılar

Bu yıl yenilenerek bünyesine birçok ulusal firma katan Bilkent Center, Festivalde 20. yılını kutladı. Alanı dolduran binlerce kahve tutkununun yer aldığı kutlamada pastayı Tepe Emlak Yatırım İnşaat Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hayal Olcay; Bilkent Center AVM Müdürü Ayhan Aytekin ve yönetim ekibi ile birlikte kesti.