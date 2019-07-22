Ankara Gezilecek Yerler Listesi - Ankara'nın Ünlü Yerleri

Ankara’nın başkent olması ve Türkiye’nin ikinci büyük şehri olması sebebiyle Ankara’nın ünlü yerleri tarihi ve doğal güzellikler bakımından gerek yerli gerekse de yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Kurtuluş Savaşı sonrasında yeni inşa edilen modern yapısı ve doğal güzelliklerinin korunması yönündeki çalışmalarla Ankara her geçen gün gelişmekte ve kültürel mirasımıza katkı sağlamaktadır.

Ankara’da Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler

Ankara gezilecek yerler sıralaması yaparken muhakkak görülmesi gereken yerlerin başında ilk sırayı Anıtkabir almaktadır. Çankaya’da Ankara’nın hakim bir noktasında bulunan Anıtkabir yerli ve yabancı milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. Atatürk’ün kabrinin bulunduğu bu mekan geniş yeşillikleri, müzesi ve eşsiz görüntüsüyle mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır.

Ankara’nın kartpostallara işlenen ve hafızalara kazınan yerlerinden olan Atakule’de 125 metrelik yüksekliği ile seyir terası özelliğine sahiptir. Çankaya’da bulunan bu mekan sayesinde Ankara’nın birçok yeri görülebilmekte ve kulede döner restoranda yemek yenebilmektedir.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi; Ankara’nın ve ülkemizin tarihsel anlamda önemli kültürel ögelerine sahip bu müzede eski çağlardan başlayarak Hitit, Frig, Urartu dönemlerine ait koleksiyonlar ile birlikte Çatalhöyük, Alacahöyük, Gordion, Kültepe gibi birçok farklı arkeolojik kazılardan elde edilen örnekler sergilenmektedir.

Keçiören’de teleferik hizmeti ile Ankara’da eğlence amaçlı evlerin tepesinden geçen teleferik keyfi yaşanabilmektedir.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi; Ankara’nın Altındağ semtinde 1925- 2006 yılları arasında siyasi mahkumların bulunduğu bu cezaevi 2011 yılında müze olarak hizmet vermektedir. Ülkemizde siyasi alanda çekilen acıların ve yaşanan sıkıntıların unutulmaması amacıyla restore edilen bu cezaevi Ankara’nın önemli yerleri arasındadır.

Kuğulu Park; Ankara’nın sembollerinden olan Kavaklıdere’de bulunan park içindeki ördek ve kuğuları ile Ankara’da farklı bir atmosfer yakalamanıza katkı sunmaktadır.

Ankara’da Hafta Sonu Planı Yapılacak Ünlü Gezinti Yerleri

Ankara yalnız tarihi dokusuyla değil doğal güzellikleri ve kafa dinlemek isteyenlere sunduğu geniş imkanlarıyla da Ankaralıların ailecek zaman geçirmelerine imkan vermektedir. Ankara’da özellikle hafta sonları dolup taşan gezinti yerleri şunlardır:

Göksu Parkı; Ankara Eryaman’da eski bir su göletinin üzerine inşa edilen Göksu Parkı 2003 yılından beri hizmet vermektedir. Geniş yeşil alanları, göleti, yürüyüş parkurları ve piknik yapılacak barbekü alanlarıyla balık tutulabileceği gibi gölet etrafında bulunan oyun alanlarında, kafe ve restoranlarda ailecek hoşça vakit geçirilebilmektedir.

Eymir Gölü; Ankara Gölbaşı’ndan ve Oran semtinden ulaşılabilen ODTÜ’ye ait arazi içinde bulunan Eymir Gölü hafta sonunda bisiklet sürmek ve şehrin gürültüsünden kurtulmak isteyenleri ağırlamaktadır. Burada bisiklet kiralanabileceği gibi, at binme, ATV kiralama, kafe ve restoran hizmetleriyle 16 kilometrelik göl çevresinde gezinti yapılabilmektedir.

Altınköy Açık Hava Müzesi; Ankara Altındağ Beşikkaya Mahallesinde bulunan Altınköy, köy hasreti çekenleri ve Ankara hafta sonu planları yapanları beklemektedir. Restore edilen eski evler kafa dinlemenize ve şehrin stresinden kurtulmanıza yardımcı olurken köy odalarında kahvaltı yapabilir, doğal güzelliklerle bezenmiş köy kahvesinde çayınızı yudumlarken mevsimine göre hasat etkinliklerine katılarak kendinize aktiviteler edinebilirsiniz.

Atatürk Orman Çiftliği; Atatürk’ün bağışlamış olduğu arazi üzerinde kurulan Atatürk Orman Çiftliği 513 bin dönümlük geniş arazisi ve yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerin akınına uğramaktadır. Bir süredir tadilatta olan Atatürk Hayvanat Bahçesi’nin kısa sürede açılması öngörülmektedir. 2019 yılında açılan Avrupa’nın en büyük tema parkı olma özelliğine sahip Ankapark yine Atatürk Orman Çiftliği üzerinde Mart 2019 yılında açılmış ve yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaretçi akınına uğramaktadır. Ankapark, içerisinde bulunan 1217 adet oyuncak, 14 adet roller coaster ve 70 metrelik dev dinozorla Avrupa’da da Ankara’nın ünlü yerleri arasında yer almaktadır.